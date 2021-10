Peacock prévoit une relance en 2022, ce qui ne peut pas être une coïncidence

Nous attendons toujours de voir comment ce drame YouTube TV contre NBCUniversal se déroulera, avec des négociations apparemment pas trop fructueuses, même si l’expiration du contrat pour que Google diffuse la gamme de chaînes NBC nous a dépassé la nuit dernière. Maintenant, nous apprenons quelque chose de très intéressant concernant les plans de NBCUniversal pour Peacock, ce qui rend toute cette situation beaucoup plus facile pour le cerveau.

Selon un jeu de stratégie divulgué obtenu par Interne du milieu des affaires, NBCUniversal prévoit une grande relance de Peacock en 2022, avec l’intention d’être un « top 4 incontournable du service SVOD (vidéo en streaming à la demande) ». Comment NBCUniversal compte-t-il catapulter son Peacock incapable de voler vers les hauteurs de Netflix et Hulu ? Ce qui est cité dans le jeu est « l’acquisition massive de clients premium », ce qui est toujours plus facile à dire qu’à faire.

Comment acquérir en masse des clients premium ? Pour de tels services, tout est question de contenu. Dans le rapport, il ajoute qu’à partir de 2022, Peacock pourrait devenir le foyer exclusif de tous les films Universal après leur sortie des cinémas. De plus, Peacock a l’intention d’avoir une interface entièrement repensée, et n’oubliez pas que NBCUniversal détient les droits sur des contenus très populaires tels que WWE, Premier League, Sunday Night Football, The Office et bien plus encore.

Alors que tout devient clair et qu’un précédent rapport détaillant qu’un accord YouTube TV n’a pas été conclu parce que Google a refusé de regrouper Peacock avec YouTube TV, nous commençons à voir que les entreprises sont avides et aimeraient plus d’argent. Ce n’est pas une énorme révélation, mais simplement une preuve supplémentaire de ce fait.

Nous vous tiendrons au courant.

