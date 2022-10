Peacock présente le teaser de “The Best Man: The Final Chapters”

Êtes-vous prêt pour le début de la fin de Le meilleur homme?

L’année dernière, BOSSIP a rapporté que la franchise à succès emblématique de Malcolm D. Lee, Le meilleur homme, reviendra pour un autre versement. Selon Date limite, le samediLee a créé la bande-annonce de Peacock’s The Best Man: Les derniers chapitres à Festival du film Urbanworld. Ce fut un moment de boucle pour la franchise, qui a fait ses débuts à Urbanworld en 1999.

Favoris familiers et nouveaux visages

La nouvelle série de Peacock est basée sur la franchise de films Universal de Lee, et ce ne sera pas un redémarrage. The Best Man: Les derniers chapitres continue l’histoire que nous connaissons et aimons avec la distribution originale. Il reprend après la suite record de 2013 Les meilleures vacances de l’homme. Attendez-vous à obtenir des réponses aux cliffhangers sur la vie après la mort de Mia et si Quentin va vraiment se marier.

Selon la description de la série, Les derniers chapitres “va rattraper Harper (Taye Diggs), Robyne (Sanaa Lathan), Jordan (Nia Long)Lance (Morris Châtaignier)Quentin (Terrence Howard), Shelby (Mélissa De Sousa), Candace (Salle Regina), et Murch (Harold Perrineau) à mesure que les relations évoluent et que les griefs du passé refont surface dans les étapes imprévisibles de la crise de la quarantaine et de la renaissance de la quarantaine.

Découvrez la bande-annonce officielle ci-dessous!

La série accueillera également plusieurs nouveaux visages, dont la mystérieuse fiancée de Quentin. Nicole Ari Parker (Et Juste Comme Ça…), Ron Canada (Le bon combat), et BrandonVictor Dixon (Du pouvoir) a rejoint le casting en tant qu’invités récurrents.

Nouvelles histoires, nouveau format

Après avoir écrit et réalisé les deux Le meilleur homme et Les meilleures vacances de l’homme, Lee prévoyait de poursuivre la franchise avec deux autres longs métrages. Peacock a fourni une nouvelle plate-forme pour raconter l’histoire sous la forme d’une série limitée de huit épisodes d’une heure.

«Avoir essentiellement deux fois plus que [the length of two films] nous a permis de plonger plus profondément dans les personnages – dans leurs propres voyages et de leur donner des arcs de saison au cours de huit heures de narration. C’est définitivement plus expansif », a précédemment déclaré le fondateur de Blackmaled Productions. Variété.

Insécurité producteur exécutif Dayna Lynne Nord (Loud Sis Productions) a rejoint Lee à la barre en tant que co-développé par, scénariste, producteur exécutif et co-showrunner. North a offert la perspective unique d’un vétéran chevronné de la télévision et d’un fan de longue date de la franchise de 20 ans. Elle a aidé à étoffer la vie des personnages bien-aimés et nouveaux tout en maintenant un équilibre entre humour et émotion sincère.

“Le meilleur homme les films étaient une pierre de touche culturelle pendant mes années universitaires – et ils sont restés des références influentes de la culture pop à ce jour », a déclaré North dans un communiqué. “J’ai grandi en riant avec ces personnages, en copiant leurs mouvements de danse et en pleurant leurs pertes. Je suis ravie de m’associer à Malcolm D. Lee et à cette distribution incroyable pour adapter cette franchise emblématique à Peacock », a-t-elle poursuivi.

Après la première de la bande-annonce, Urbanworld a organisé un panel de questions-réponses avec Lee, North et les stars de la franchise Morris Chestnut et Melissa De Sousa.

Stacey Mohamed (Reine Sucre, Power Book III : Élever Kanan), Charles Stone III (Drumline, payé en totalité)), et Robert Townsend (Les cinq battements de cœur, B*A*P*S) rejoindre Lee en tant que directeurs de série.

Les huit épisodes de la série seront diffusés en première sur Peacock le 22 décembre 2022.

Allez-vous regarder The Best Man : Les derniers chapitres ?