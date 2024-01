Peacock ne peut pas déclarer le succès du streaming NFL jusqu’à ce que nous voyions ce numéro

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Taylor Swift donne un high-five aux fans lors du match éliminatoire de la NFL entre les Chiefs et les Dolphins. Environ 23 à 26 millions de personnes ont regardé le match sur Peacock. Jamie Squire/Getty Images

Le match éliminatoire Chiefs-Dolphins de samedi a été principalement diffusé sur Peacock de NBC – une première dans la NFL.

NBC affirme que ce fut un succès, citant les chiffres d’audience et d’utilisation d’Internet.

Mais il y a une mesure clé qu’ils n’ont pas encore publiée.

La plupart des gens qui voulaient regarder le match éliminatoire Dolphins-Chiefs le week-end dernier ont dû le faire en payant pour Peacock, le service de streaming de NBCUniversal. C’était une première pour la NFL, qui a toujours diffusé ses plus grands matchs à la télévision conventionnelle.

Est-ce que ça a marché ?

Ça dépend. Mais une réponse raisonnable est : nous ne savons pas.

Dimanche, NBC a déclaré que le jeu en streaming était un succès : selon la façon dont ils l’ont mesuré, la chaîne a déclaré que le jeu avait en moyenne une audience de 23 à 26 millions de téléspectateurs.

Bien que ce soit presque certainement inférieur à l’audience que le jeu aurait attiré s’il avait été diffusé à la télévision ordinaire, l’année dernière, l’audience de cette ronde des séries éliminatoires était en moyenne d’environ 28 millionset aucun de ces matchs n’avait de photos de Taylor Swift encourageant Travis Kelce – NBC a quand même fait un tour de victoire et a déclaré que le jeu avait battu les records de l’événement le plus diffusé aux États-Unis.

Il convient de noter que l’événement semblait fonctionner d’un point de vue technique : depuis des années, les gens se demandaient comment l’infrastructure Internet américaine résisterait-elle si des dizaines de millions de personnes essayaient de regarder la même chose en même temps. On dirait que ce n’est plus un débat.

Mais nous ne saurons pas vraiment si le jeu a été un succès pour NBC jusqu’à ce qu’elle annonce la mesure la plus importante : combien de personnes ont payé pour Peacock pour pouvoir regarder le match ?

Parce que c’est la véritable raison pour laquelle NBC a payé 110 millions de dollars pour héberger le service de streaming uniquement : il voulait renforcer Peacock, qui était jusqu’à présent à la traîne par rapport aux autres grands services de streaming.

Et ce pari a du sens. D’autres streamers ont investi des milliards dans la création et l’octroi de licences d’émissions de télévision et de films pour attirer les téléspectateurs, mais la NFL est la chose la plus populaire à la télévision, point final. Pourquoi ne pas voir si un gros gibier fait bouger les choses ?

Avant le match de samedi, la société mère de NBCUniversal, Comcast, avait déclaré que Peacock comptait 30 millions d’abonnés payants. Il s’agit d’une combinaison de personnes qui ont payé directement pour le service et dont certaines l’ont obtenu sous forme de forfait auprès de Comcast, le plus grand câblodistributeur du pays.

Il est raisonnable de supposer qu’une part importante de l’audience totale de NBC provenait de ce bassin de téléspectateurs. Et un nombre important de téléspectateurs provenaient du public des régions de Miami et de Kansas City, qui pouvaient regarder le match à la télévision ordinaire.

Alors, combien d’autres personnes ont payé – le prix le plus bas disponible était de 6 $ pour un abonnement mensuel, mais Peacock proposait un forfait d’un an pour 30 $ – spécifiquement pour regarder le match ?

NBC ne l’a pas encore dit. Nous pourrions obtenir des numéros d’abonnés si Comcast décide de les divulguer lors de l’appel aux résultats de l’entreprise la semaine prochaine. En fin de compte, ce nombre sera crucial pour le réseau. Tout comme le nombre d’abonnés qui restent pour regarder d’autres programmes sur Peacock, comme celui de cet été Jeux Olympiques de Paris.

En effet, les taux de désabonnement (les téléspectateurs s’inscrivant à des services puis annulant pour diverses raisons) sont devenus un problème majeur pour les streamers.

Mais ce nombre déterminera presque certainement si NBC ou tout autre service paiera pour un match éliminatoire en streaming uniquement l’année prochaine. Et/ou combien ils – et finalement vous, le téléspectateur de la NFL – paierez pour cela.