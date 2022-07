Peacock monopolise le calendrier du week-end d’ouverture de la Premier League

Les fans des clubs de Premier League qui attendent avec impatience le week-end d’ouverture de la saison 2022/23 pourraient être surpris. Sur les dix matchs programmés du 5 au 7 août, seuls deux d’entre eux sont à la télévision. Et aucun de ces jeux n’est diffusé à la télévision en direct. Si vous n’avez pas encore souscrit à un abonnement Peacock Premium, il est maintenant temps de faire le pas, à moins que vous ne vouliez le manquer.

En raison de la couverture étendue par NBC du tournoi de golf Open féminin 2022, seuls deux matchs sont diffusés sur USA Network. Le moment de la compétition de golf est malheureux. En effet, le week-end d’ouverture du football, une semaine plus tôt que d’habitude en raison de la Coupe du monde, est le premier d’un nouvel accord de droits télévisés de six ans avec la Premier League. Les niveaux d’excitation pour la nouvelle saison de football sont au plus haut. Heureusement, le tournoi de golf est de courte durée. Le service de télévision normal devrait reprendre lors de la deuxième semaine de match.

World Soccer Talk a contacté NBC Sports pour un commentaire. “Comme les années précédentes, le calendrier des matchs varie d’une semaine à l’autre sur les plateformes, y compris Peacock, qui propose une couverture étendue des matchs en direct, des émissions en studio, des rediffusions complètes des matchs et plus encore”, a expliqué un porte-parole de NBC Sports.

La perte de la télévision est le gain de Peacock

Avec la fermeture de NBCSN l’année dernière, NBC Sports a moins d’options pour diffuser des jeux à la télévision. Néanmoins, les abonnés de Peacock TV devraient être ravis du calendrier de la Premier League.

Certains des matchs présentés exclusivement sur Peacock incluent:

1) Fulham contre Liverpool

2) West Ham contre Manchester City

3) Spurs contre Southampton, et

4) Newcastle vs Nottingham Forest, entre autres matchs.

Diffusés sur USA Network, les deux matchs sont Crystal Palace contre Arsenal et Everton contre Chelsea.

Talent apparaissant le week-end d’ouverture de la Premier League

Entrant dans sa dixième année de diffusion de la Premier League, NBC Sports a apporté deux changements à sa gamme de talents. Danny Higginbotham a été embauché dans un rôle plus permanent en tant qu’analyste de studio aux côtés de Tim Howard, Robbie Earle et Robbie Mustoe. Pendant ce temps, le contrat d’Arlo White n’a pas été renouvelé, l’accompli Peter Drury prenant les rênes à la place.

Drury, Lee Dixon et Graeme Le Saux organisent trois matchs ensemble lors du week-end d’ouverture. Ces matchs sont Palace contre Arsenal, Everton contre Chelsea et West Ham contre Manchester City.

Pendant ce temps, la présentatrice Rebecca Lowe a renouvelé son contrat avec NBC Sports.

Cette saison, Peacock (disponible pour 4,99 $/mois) diffusera à nouveau tous les jeux diffusés en direct sur le réseau de diffusion NBC. De plus, Peacock proposera des émissions en studio, des rediffusions complètes de matchs et la chaîne de télévision Premier League. Tous les jours de match et fenêtres exclusivement sur Peacock comprendront la couverture du studio NBC Sports Premier League.

Plans de couverture pour le week-end d’ouverture de la Premier League

Dans la préparation du week-end d’ouverture de la saison de Premier League, World Soccer Talk a plusieurs projets passionnants en réserve. Notre populaire podcast World Soccer Talk présentera les 20 équipes avant la nouvelle saison. Nous avons également de vastes plans de couverture que nous lancerons la semaine prochaine, y compris notre programme hebdomadaire de commentateurs pour les matchs de Premier League. De plus, si vous souhaitez assister à un match de Premier League en personne, obtenez notre guide de voyage gratuit. Enfin, jouez à la Fantasy Premier League pour affronter World Soccer Talk.