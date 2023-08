Peacock marque le match de Premier League le plus diffusé de tous les temps

Même si NBC a mis une bonne partie du week-end d’ouverture de la Premier League sur Peacock, cela n’a pas empêché les téléspectateurs de regarder. Le plus gros match au service du week-end, le voyage de Liverpool dans le sud pour affronter Chelsea, a battu le record en termes d’audience moyenne par minute pour un match de Premier League sur Peacock. En d’autres termes, plus de personnes diffusaient le concours simultanément tout au long du match que n’importe quel autre match de Premier League.

NBC a révélé que l’audience moyenne par minute du match Chelsea-Liverpool sur Peacock était de 973 000. Il s’agissait d’une augmentation de 12% par rapport au jeu qui détenait auparavant le record. Liverpool et Arsenal ont tenu une audience moyenne minute de 872 000 téléspectateurs de moins sur Peacock le 9 avril la saison dernière.

NBC accueillera la hausse des streamers, en particulier au fur et à mesure que la saison se poursuit. La saison dernière, plusieurs jeux étaient exclusifs à Peacock. Les deux matchs de Manchester City contre le défi Arsenal étaient disponibles exclusivement sur Peacock aux États-Unis. Par conséquent, le service de streaming devient de plus en plus important pour regarder la Premier League. De plus, NBC met Goal Rush, l’émission Whiparound, exclusivement sur Peacock chaque week-end.

Peacock est essentiel pour le public de la Premier League aux États-Unis. Chaque week-end, il y a quatre à six matchs exclusifs de Premier League ainsi que la diffusion simultanée du coup d’envoi de 12h30 le samedi, qui est diffusée simultanément depuis NBC. Ensuite, Goal Rush assure la couverture des matchs pendant la fenêtre de coup d’envoi de 10 h le samedi.

Le record de Peacock Premier League façonne une grande saison pour NBC

La première semaine de jeux sera toujours capitale pour les diffuseurs. Cela est particulièrement vrai pour NBC quand il a deux poids lourds comme Chelsea et Liverpool qui jouent. C’était le plus gros match de la Premier League dans une machine à sous de premier ordre. Il n’est donc pas surprenant de voir un large public. Cependant, pour que le jeu batte le record, cela pourrait être un énorme coup de pouce pour le diffuseur.

Bien que ce soit un record difficile à battre en raison de l’aplomb de ce jeu, il y aura plus de matchs de haut niveau au fil de la saison. S’il y a un titre décisif comme les matchs Manchester City-Arsenal de la saison dernière, ceux-ci pourraient être un concurrent pour battre ce récent record.

PHOTO : IMAGO / PRiME Media Images