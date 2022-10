Peacock diffusera les matchs de la Coupe du monde en 1080p

Tous les prochains matchs de la Coupe du monde seront diffusés en espagnol sur Peacock. De plus, ces jeux sur le service de streaming sont disponibles en résolution 1080p à 60 ips (images par seconde). Cependant, cela signifie que les téléspectateurs ne pourront pas regarder les matchs en 4K sur Peacock.

Actuellement, NBC détient les droits de télévision en espagnol pour la Coupe du monde 2022 aux États-Unis. Telemundo, la principale chaîne espagnole de la société, diffusera chaque match du tournoi. Cependant, Peacock, le service de streaming de NBC, diffusera également ces jeux.

Il a été annoncé la semaine dernière que Peacock diffuserait gratuitement les douze premiers matchs de la Coupe du monde. Le service de streaming a actuellement un niveau gratuit qui comprend une liste limitée de contenu. Pendant ce temps, les 52 matchs restants ne sont accessibles que sur la version payante Peacock Premium du service.

Peacock lance son World Cup Hub le 14 novembre. Cette partie du service de streaming sera accessible pendant toute la durée du tournoi au Qatar. Le hub comprendra des programmes tels que des documentaires, des regards sur les compétitions précédentes de la Coupe du monde, et plus encore.

Le service de streaming héberge également une chaîne virtuelle gratuite Copa Mundial 24/7 pendant la Coupe du monde. Le contenu de cette chaîne consiste en neuf heures de programmation originale tout au long des matchs en direct. Cela comprend des interviews d’avant et d’après-match, des réactions et des temps forts prolongés des matchs. Peacock lance cette chaîne sur son application le 18 novembre.

Parallèlement à la prochaine Coupe du monde au Qatar, NBC/Telemundo/Peacock dispose également des droits de diffusion en espagnol pour la Coupe du monde 2026. Les États-Unis, le Canada et le Mexique co-organisent ce tournoi.

Pour les téléspectateurs anglophones, FOX Sports diffuse la Coupe du monde 2022 aux États-Unis. Les jeux sont diffusés sur FS1 et les stations FOX locales.