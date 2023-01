Peacock diffusera les jeux USMNT et USWNT dans un nouvel accord

Le service de streaming NBCUniversal Peacock diffusera tous les matchs USMNT et USWNT dans le cadre d’un nouvel accord conclu entre Telemundo Deportes et la Fédération américaine de football. Eh bien, presque tous les matchs.*

Quoi qu’il en soit, si la langue n’est pas un problème, ce qui était évidemment le cas démontré par les nombres impressionnants de streaming de Peacock pour la Coupe du monde, Peacock semble être le plus grand gagnant pour les fans de football aux États-Unis.

Avec Peacock Premium ayant déjà les droits sur 180 matchs exclusifs de Premier League par saison, ainsi que les droits de diffusion en espagnol pour la Coupe du monde 2026, l’ajout des matchs USMNT et USWNT est la cerise sur le gâteau.

Coup dur pour HBO Max

Jusqu’à il y a 12 heures, HBO Max était la seule destination de streaming direct au consommateur pour les matchs de l’équipe nationale américaine pour 2023. Cependant, dans un accord annoncé 12 heures avant la première diffusion, HBO Max se retrouve désormais en concurrence directe avec Peacock.

Actuellement, la seule offre de football de HBO Max est une sélection de jeux de l’équipe nationale masculine des États-Unis et de l’équipe nationale féminine des États-Unis. Certains jeux seront sur TNT. Cependant, la perspective de s’attendre à ce que les consommateurs paient 15,99 $ par mois pour regarder des matchs de football isolés peut être trop lourde à supporter.

Dans le même temps, savoir que Peacock diffuse tous les jeux USMNT et USWNT dans le cadre du nouvel accord en espagnol est plus réconfortant. Surtout quand Peacock présente des commentaires en espagnol d’Andrés Cantor et compagnie. De plus, le prix de Peacock est de 4,99 $ par mois très raisonnable.

Jeux Peacock USMNT USWNT: ce qui n’est pas inclus

L’équipe nationale masculine des États-Unis se qualifiant automatiquement pour la Coupe du monde 2026 (même si la FIFA ne l’a toujours pas confirmé), l’accord Peacock pour 2023 à 2026 comportera moins de matchs incontournables que les cycles précédents.

Cela dit, l’accord pour les matchs Peacock USMNT USWNT inclut la She Believes Cup, des matchs amicaux de haut niveau ainsi que de futures compétitions à nommer.

*Ce qui n’est pas inclus dans l’accord Peacock est la CONCACAF. Ces matches incluent la Ligue des Nations de la CONCACAF ainsi que la Gold Cup de la CONCACAF. Ces deux compétitions ont des droits partagés entre CBS Sports et Univision.

Si et quand l’équipe nationale masculine des États-Unis décide de jouer dans la Copa America 2024, ces droits feront l’objet d’une offre avec FOX Sports le favori pour les acquérir.

D’ici 2025, il est également très probable que la Fédération américaine de football programme des matchs amicaux clés en vue de la Coupe du monde 2026. Ceux-ci incluent un match amical contre l’Allemagne qui pourrait se jouer aux États-Unis en septembre ou octobre. De plus, nous comprenons que des matchs amicaux plus médiatisés sont en cours de planification. Tous ces jeux seront diffusés en direct sur Peacock, ainsi que disponibles à la télévision via Telemundo et/ou Universo.