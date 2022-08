Peacock diffusera des matchs de Premier League 4K en 2023

Le gain pour les fans des clubs de Premier League abonnés à Peacock Premium est réel. Non seulement le service améliore l’expérience de la Premier League, mais il y a des développements vraiment passionnants en cours. Cela inclut les plans pour Peacock de diffuser des matchs de Premier League 4K à partir de l’année prochaine.

S’adressant par téléphone à World Soccer Talk, le SVP, Product & UX de Peacock, John Jelley, nous a annoncé la nouvelle.

“Nous avons des plans pour Dolby Atmos en préparation aux côtés de 4K l’année prochaine. Nous prévoyons également l’audio 5.1 l’année prochaine.

“Je pense que ceux-ci apporteront une réelle amélioration à l’expérience premium du jeu pour ceux qui ont les capacités de le regarder en 4K, Dolby Atmos ou audio 5.1.”

Le fait que Peacock ait des plans pour des matchs de Premier League 4K est une musique aux oreilles des fans de football. Cela s’ajoute à toute la programmation de football sur le calendrier de Peacock.

Disponibilité actuelle des matchs de Premier League en 4K

Actuellement, les diffusions des matchs de Premier League en 4K sont disponibles via fuboTV, YouTube TV et DirecTV. Environ 15 matchs par mois sont disponibles en 4K, ce qui représente une augmentation considérable par rapport à la saison dernière.

Il ne fait aucun doute que la qualité d’image d’un jeu en 4K est bien supérieure, surtout sur un grand téléviseur.

Peacock déploie déjà la programmation 4K

Disponible pour 4,99 $ par mois, Peacock Premium déploie déjà la programmation 4K pour ses films. Qui comprend Le téléphone noir, Gemmes non tailléessélectionnez des films dans Rapide et furieux séries et plus, selon les rapports.

La liste des appareils pris en charge par Peacock est trop longue pour être mentionnée ici. Mais il est sûr de dire qu’il est disponible sur tous les appareils multimédias populaires à partir de votre ordinateur, téléphone, smart TV et lecteur multimédia.

Pour en savoir plus sur Peacock Premium, visitez leur site officiel où plus de détails sont disponibles.