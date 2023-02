Peacock diffusera des docu-séries dans les coulisses de Deadline Day

Peacock a annoncé la sortie prochaine d’une nouvelle série documentaire sur le marché européen des transferts de football. Prévu pour ses débuts le 15 février, Date limite suit des joueurs sélectionnés dans leurs quêtes pour rejoindre de nouveaux clubs. Des images exclusives des coulisses et des interviews seront diffusées tout au long de la série en six parties.

La série Peacock ne concerne pas uniquement le jour de la date limite

Jeux EPL exclusifs Inclut : Docu-séries, Premier League + Goal Rush show whiparound Parcourir les offres

Les images de l’émission ont été filmées tout au long du mercato d’été 2022. Parmi les transferts présentés dans la série figurent le transfert d’Erling Haaland à Manchester City et le transfert de Fabian Ruiz au Paris Saint-Germain. Les deux accords étaient deux des transferts les plus médiatisés de toute la fenêtre.

Le transfert de Haaland à Manchester City s’est finalisé tôt dans la fenêtre. Quoi qu’il en soit, il a apporté un battage médiatique important au tournant de la saison. Haaland connaît également une incroyable première saison en Angleterre. La superstar a réussi à marquer 31 buts au total jusqu’à présent cette saison, dont 25 en Premier League.

Ruiz, en revanche, a fait un transfert surprise de Naples au PSG en toute fin de fenêtre. L’international espagnol est désormais devenu un pilier du milieu de terrain pour les leaders de la Ligue 1. Ruiz révèle également son admiration pour son nouveau coéquipier Lionel Messi lors du processus de passage au club parisien.

Parmi les autres sujets de discussion, citons le transfert tardif de Saša Kalajdžić à Wolverhampton Wanderers, le transfert de prêt de Martin Dubravka à Manchester United et Florian Grillitsch rejoignant l’Ajax.

De rares entretiens avec les officiels de l’équipe seront également vus

En plus de détailler les transferts réels, Date limite présente également des interviews du processus de transfert par des personnalités clés. Il s’agit notamment de discussions avec Edu d’Arsenal, David Sullivan de West Ham, Andrea Radrizzani de Leeds United et Steve Parish de Crystal Palace.

Le groupe de documentaires sportifs vétérans Pitch Productions a produit la série documentaire en six parties. Ils produisaient auparavant d’autres séries telles que Pelé, Neymar : le chaos parfait, El Caso Figoet Tout ou rien avec l’équipe nationale du Brésil.