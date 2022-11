Peacock annonce une couverture interactive de la Coupe du monde

Peacock diffuse les 64 matchs de la Coupe du monde dans le cadre de sa vaste couverture. Bien sûr, ces jeux sont en espagnol, car FOX détient les droits sur les diffusions en anglais de la Coupe du monde.

Cependant, Peacock n’arrête pas son contenu de la Coupe du monde aux seules diffusions en direct des matchs. En fait, ceux de Miami et de New York auront quelque chose de nouveau dans leurs rues grâce à Peacock.

Peacock célèbre sa couverture de la Coupe du monde en fournissant un ballon de football réactif à trois étages dans les deux villes. Pour New York, c’est le lundi 21 novembre. Avec trois matchs prévus ce jour-là, c’est la journée qui présente un certain nombre de rencontres intéressantes. L’Angleterre affronte l’Iran à 8 h HE. Ensuite, les Pays-Bas affronteront le Sénégal à 11 heures. Cependant, le match phare pour le public américain est le match de l’USMNT contre le Pays de Galles.

Pour chacun de ces appareils, le ballon émet un son spécial à chaque fois qu’un but est marqué. Andres Cantor, la voix principale de la couverture de la Coupe du monde de Telemundo, est célèbre pour son «Gooooool » appel. Ce mot célèbre sort du ballon chaque fois qu’une équipe marque pendant ces matches.

Après être apparu à New York, le bal voyage vers le sud jusqu’au Wynwood Market Place à Miami. Pour les coups d’envoi de 11h et 14h du vendredi 25 novembre au dimanche 27 novembre, le ballon continue de hurler »Gooooool !” chaque fois que quelqu’un marque à la Coupe du monde. Ces jours incluent Angleterre-États-Unis, Argentine-Mexique et Espagne-Allemagne, tous dans des créneaux horaires où le ballon est actif.

Après les matchs, les fans peuvent alors interagir avec le ballon pour qu’il affiche les couleurs du pays qu’ils soutiennent.

Couverture de la Coupe du monde de paon

NBC fournit des téléviseurs dans la zone autour du ballon lui-même. Chaque télévision montre la diffusion du match de la Coupe du monde en action via Telemundo et Peacock.

Les 64 matchs de la Coupe du monde sont disponibles en streaming via Peacock, qui ne coûte que 4,99 $ par mois. En plus de cela, les 12 premiers matchs du flux de la Coupe du monde pour libre sur Paon. Cela signifie que les premiers matchs de la phase de groupes pour les groupes A à F sont disponibles gratuitement sur Peacock.

De plus, il y a un 24/7 Coupe du Monde canaliser. Cela a quotidiennement des faits saillants, des analyses et des débats entièrement centrés sur la Coupe du monde et son contenu.

Le premier match du tournoi aura lieu le dimanche 20 novembre. Le ballon ne sera pas tout à fait en vigueur, mais il opposera les hôtes, le Qatar, à l’Équateur.