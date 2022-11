Peacock ajoute des stations locales NBC en direct pour le plan Premium Plus

Paon les abonnés avec le forfait Premium Plus à 10 $ pourront bientôt regarder leurs stations NBC locales en direct, a annoncé mardi le service de streaming. La chaîne sera disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et commencera à diffuser en direct le 30 novembre dans 210 marchés affiliés à NBC.

Les téléspectateurs auront accès aux nouvelles locales, à la météo et aux sports de NBC, à des émissions-débats comme Today et à une foule de séries aux heures de grande écoute comme Chicago Med et The Voice. Cela signifie que vous pourrez regarder ces émissions pendant qu’elles sont diffusées en temps réel sur NBC. Comme il s’agit de stations locales en direct, vous devez vous attendre à voir des publicités.

Actuellement, vous pouvez diffuser des émissions sportives en direct pour la Premier League, la WWE et le Sunday Night Football sur les deux niveaux premium de Peacock. Et les deux plans – 5 $ Premium et 10 $ Premium Plus – offrent la diffusion en continu le lendemain de nouveaux épisodes d’émissions comme Chicago Fire et Law & Order: SVU avec accès à une sélection de 50 chaînes en direct. Mais cette dernière décision est un plus pour les coupeurs de cordon qui risquent de manquer de regarder la programmation NBC en direct sur leur station locale.

Paon



“Avec le livestream affilié local de Peacock, nos abonnés bénéficient de la combinaison unique du contenu à la demande sans publicité qu’ils aiment avec les nouvelles locales et la programmation NBC qui fait déjà partie de leur vie quotidienne”, a déclaré la présidente de Peacock, Kelly Campbell.

Paramount Plus a offert un accès en streaming aux affiliés locaux de CBS sur son plan Premium Plus à 10 $ depuis son lancement en 2021. Les abonnés peuvent regarder ces stations en direct 24h/24 et 7j/7 ainsi que d’autres chaînes CBS comme CBS News Streaming Network et CBS Sports HQ. Et en 2020, Hulu a ajouté une chaîne ABC News en direct pour les clients qui ont des abonnements de base autonomes.

Peacock propose également un niveau gratuit qui donne accès à plus de 10 000 heures de programmes télévisés et sportifs, qui font partie de sa bibliothèque. Pour regarder son catalogue complet de plus de 80 000 heures de contenu, qui comprend des saisons complètes d’émissions, de nouveaux films et des événements sportifs en direct, vous devez passer à Peacock Premium (avec publicités) ou Peacock Premium Plus (sans publicité). Découvrez nos autres couvertures sur ce qui est offert sur chaque forfait Peacock et un guide sur où aller diffuser gratuitement des émissions d’actualités en direct.