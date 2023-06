Peachland réprime les campeurs qui passent la nuit le long de Beach Avenue

Les règlements interdisent les camping-cars, les camping-cars et les véhicules utilitaires sur Beach Ave. et les parkings de district

Les agents des règlements opéreront en rotation d’ici la fin septembre pour interdire le camping de nuit des véhicules récréatifs, des campeurs et des véhicules utilitaires. (District de Peachland)

L’application du règlement de Peachland rappelle aux gens qu’il est interdit de stationner des véhicules récréatifs la nuit sur Beach Avenue.

Les règlements interdisent également les camping-cars, les véhicules utilitaires et les remorques, attachés ou non à un véhicule, dans les stationnements de district.

Les agents d’application de la loi opéreront en rotation d’ici la fin septembre pour cibler le stationnement de nuit sur Beach Avenue et les stationnements municipaux sur Second Street et le Peachland Community Centre sur Sixth Street.

Le public peut appeler l’application des règlements au 250-767-3710 ou envoyer un courriel à [email protected].

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

CampinglacsOkanagan