Peachland organise le festival Mural pour célébrer le week-end de la fête du Travail – Kelowna Capital News

Peachland a l’air un peu plus coloré car de nouvelles peintures murales ont été peintes dans toute la ville dans le cadre du festival de peintures murales Making Waves.

Le festival de deux jours a commencé le samedi 3 septembre au centre communautaire de Peachland, au parc Cousins ​​et à la galerie d’art et centre d’accueil de Peachland et se poursuivra jusqu’au dimanche après-midi.

Diverses performances se déroulent dans toute la région pendant les deux jours, y compris un atelier de trois heures le dimanche enseigné par Mereo Zorro, qui a peint l’une des nouvelles peintures murales de la ville.

D’autres activités incluent la foire artisanale de l’école folklorique d’Okanagan, une chance pour les enfants de peindre leur propre peinture murale de l’Ogopogo, une exposition d’art et plus encore.

Dimanche, Monica Nadj, née à Penticton et âgée de neuf ans, fera ses débuts sur scène en jouant de l’accordéon pour le plaisir de tous.

Une partie du festival consiste également à descendre jusqu’à Town Lane, entre First Street et Second Street, pour admirer trois nouvelles peintures murales de la ville. Ils sont situés à l’extérieur de la Légion royale canadienne de Peachland et derrière la pharmacie Peachland.

L’événement familial est gratuit pour que le public puisse profiter de ce week-end de la fête du Travail.

Pour un calendrier complet des événements, visitez le site Web du Making Waves Festival.

