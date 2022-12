Peach Pit et Felix Cartel reprennent Big White pour AltiTunes

AltiTunes revient à Big White pour une deuxième année et une aventure musicale de deux jours.

Organisé par Thick as Thieves entertainment, le festival proposera un mélange de musique folk, pop, alt-rock et dance.

La tête d’affiche du vendredi 31 mars est Peach Pit, un groupe de rock alternatif de Vancouver. Le groupe a gagné en popularité après avoir joué dans de grands festivals tels que Bonnaroo et vendu des salles en tant que tête d’affiche à travers l’Amérique du Nord cette année.

Samedi soir, Félix Cartal montera sur scène. Cet artiste lauréat d’un prix JUNO basé à Vancouver compte plus de 350 millions de flux sur Spotify et a joué avec certains des plus grands noms de l’industrie tels que Dim Mak Records de Steve Aoki, Kaskade et R3hab, et s’est produit dans des festivals comme Tomorrowland et EDC.

Kurt Jory, copropriétaire de Thick as Thieves, a déclaré qu’ils cherchaient à faire un suivi après l’événement de l’année dernière qui mettait en vedette Arkells and Lights.

“Nous avons donc demandé à notre clientèle fidèle ce qu’elle voulait voir et la réponse a été : nous voulons plus de musique de danse pour aider à créer l’atmosphère après-ski, et nous voulons que les billets restent abordables”, a-t-il déclaré.

Les autres noms qui apparaîtront sur la gamme AltiTunes sont Shred Kelly, StickyBuds, Moontricks, Billy Raffoul et Rumpus.

Les billets seront mis en vente le 8 décembre à 10 h sur www.altitunesmusicfest.com.

@Jen_zee

jen.zielinski@bpdigital.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

FestivalKelownaMusiqueski