PDVSA remplace les pipelines dans le cadre de la récupération du lac Maracaibo avec la technologie chinoise|Actualités|teleSUR

Dans le puits de pétrole 1400 situé dans le bassin du lac Maracaibo, une équipe de spécialistes de Petróleos de Venezuela, SA a continué la pose du pipeline flexible de technologie chinoise qui remplace le pipeline conventionnel ou en acier au carbone.

Cette tâche, confiée à la compagnie pétrolière vénézuélienne par la Commission présidentielle pour la récupération du lac Maracaibo, permettra d’éviter les fuites de pétrole brut et de réduire l’impact environnemental sur le lac Maracaibo, en plus de protéger et d’augmenter l’intégrité de la production pétrolière.

C’est ce qu’a expliqué le directeur de la production occidentale, Jannier Viloria, qui a ajouté que malgré les sanctions illégales du gouvernement américain, un total de 220 kilomètres de conduites flexibles en polyéthylène haute densité ont été posés dans le lac Maracaibo, en vue de clôturer l’année avec 700 kilomètres et produisons désormais ces tuyaux au Venezuela.

« Nous avions réalisé cette opération, mais à cause des sanctions, nous avons eu un arrêt. À l’heure actuelle, nous avons déjà entamé des négociations avec des entreprises chinoises et nous avons réussi à obtenir à nouveau le tuyau. En outre, nous achetons également l’usine pour produire tuyaux flexibles ici dans le pays », a-t-il déclaré.

Le tweet indique : « Le remplacement des canalisations conventionnelles par des canalisations flexibles dans le système du lac Maracaibo fait partie du plan directeur pour le sauvetage, la conservation et le développement durable du lac. »

Intégrité mécanique de la production

En remplaçant les tuyaux flexibles par des tuyaux en acier ou en carbone, PDVSA garantira l’intégrité mécanique de la production pétrolière dans le bassin du lac Maracaibo, élément clé pour la reprise de la production, a souligné le directeur de la production occidentale.

« Notre potentiel en Occident est en moyenne de 800 000 barils, nous en produisons actuellement 194 000. L’année dernière, nous étions en dessous de 100 000 barils, nous sommes en phase de reprise, ces six mois ont été déterminants. Nous avons pu obtenir de nombreux composants et remplacer certaines technologies, ce qui se reflète dans cette reprise », a-t-il déclaré.

Avec le projet de coiled tubing, l’objectif est de clôturer l’année avec 1.200 puits, alors qu’il existe actuellement 800 puits de catégorie 1, une partie de la production de PDVSA Occidente, qui se définit en trois types de brut : léger, moyen et lourd.

Le directeur Jannier Viloria a expliqué que les travailleurs de PDVSA disposent désormais d’une stratégie précise sur où concentrer leurs efforts, principalement la migration de la technologie.

« La reprise va être progressive. Notre capacité installée est ce que nous devons viser, ainsi que cette migration de technologie pour les systèmes de compression, puisque 98% de la production du lac Maracaibo en tant que tel se fait par gas lift. Nous évaluons actuellement certaines technologies viennent de Russie, d’autres de Chine, et au fur et à mesure que nous apportons ces équipements, nous démarrerons par étapes », a-t-il expliqué.

Viloria a souligné les efforts visant à se concentrer dans un premier temps sur un brut qui satisfait le marché intérieur, puis à se concentrer sur la production d’un brut plus lourd pouvant être exporté.

Sanctions contre le lac

Les sanctions ont eu des conséquences sur le réservoir d’eau douce de Zulian, a déclaré Viloria, en empêchant l’acquisition des approvisionnements nécessaires à la protection du plus grand lac d’Amérique du Sud et d’Amérique latine, avec plus de 14 000 puits de pétrole.

« Le blocus a été un facteur qui a accéléré la contamination du lac Maracaibo par les hydrocarbures, même si beaucoup de gens n’y croient pas, ou nient ou démantelent cette version, nous ne pouvions pas avoir accès aux pièces de rechange dont nous avions besoin, la question des canalisations flexibles, nous Je ne pouvais pas continuer à acheter », a-t-il déclaré.

Selon lui, le blocus visait la production occidentale, c’était quelque chose d’étudié et de précis.

« Si nous avions eu tous ces pipelines, tous les pipelines auraient eu une intégrité mécanique à 100%, et nous n’aurions pas été touchés par tous ces types de fuites. Nous avons eu un impact en termes de sanctions, de pandémies, de guarimba dans l’État, l’un des plus touchés par tout cela. »

Il a décrit comme une leçon les moments de crise que l’industrie a traversés et surmontés, et a exprimé la conviction d’aller vers une reprise de la production.