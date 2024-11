PDS Health reconnaît le rôle croissant des hygiénistes dentaires en tant que défenseurs de la connexion bouche-corps

Le Mois national de l’hygiène dentaire honore et célèbre le travail accompli par les hygiénistes dentaires pour améliorer la santé bucco-dentaire et systémique des patients.

HENDERSON, Nevada., 31 octobre 2024 /PRNewswire/ — PDS Santé™une organisation leader de soutien dentaire et médical, reconnaît fièrement Mois national de l’hygiène dentaireun moment consacré à honorer le rôle vital et l’impact que les hygiénistes dentaires peuvent avoir dans l’amélioration de la santé bucco-dentaire et globale des patients. Établi par le Association américaine des hygiénistes dentaires (ADHA)Mois national de l’hygiène dentaire célèbre les contributions des hygiénistes dentaires à l’échelle nationale, sensibilisant au lien direct entre la santé bucco-dentaire et la santé systémique.

















Une hygiéniste dentaire de PDS Health effectue une procédure de décontamination bactérienne sur un patient à l’aide d’une technologie laser avancée. Il a été démontré que cette procédure réduit la charge bactérienne présente dans le tissu des gencives.





Dans les cabinets dentaires du pays, les hygiénistes dentaires agissent à titre d’experts en gestion des maladies parodontales et travaillent en partenariat avec les dentistes pour informer les patients sur les Connexion bouche-corps® — le lien direct entre la santé bucco-dentaire et la santé globale — et l’importance que la détection précoce des maladies peut avoir pour améliorer les résultats en matière de santé. La recherche continue de prouver que certaines bactéries présentes dans la bouche sont liées à des maladies graves comme la maladie d’Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, le diabète et les problèmes de santé reproductive, et que le maintien d’une bonne santé bucco-dentaire peut réduire le risque de ces maladies et, dans certains cas, les prévenir complètement. .

« Le Mois national de l’hygiène dentaire est l’occasion de célébrer les contributions extraordinaires des hygiénistes dentaires chaque jour », a déclaré Stephen E. Thorne IVfondateur et PDG de PDS Health. « Nos hygiénistes ne sont pas seulement la première ligne de défense contre la maladie parodontale ; elles jouent un rôle clé en aidant les patients à comprendre le lien critique entre la santé bucco-dentaire et la santé globale. En passant à une approche préventive plus intégrée, nous transformons les soins aux patients et améliorer les résultats en matière de santé à une échelle plus large.

En tant que leader dans l’éducation sur la connexion bouche-corps, PDS Health a créé l’un des environnements les plus avancés technologiquement et les plus favorables pour que les hygiénistes dentaires soient habilitées à adopter une approche globale des soins qu’elles prodiguent. Les hygiénistes dentaires de PDS Health prodiguent des soins avancés, effectuent des évaluations complètes des antécédents médicaux et examinent activement les antécédents médicaux et de laboratoire des patients via Epic.® système de dossiers de santé partagés. Les hygiénistes dentaires sont parmi les plus grands défenseurs de la modification du paysage des soins aux patients en dentisterie, en utilisant, en évaluant et en surveillant activement la santé bucco-dentaire avec des outils tels que le dépistage de biomarqueurs au fauteuil et les diagnostics avancés en laboratoire. Cette approche proactive fournit aux dentistes et aux hygiénistes des informations essentielles, permettant un plan de traitement plus personnalisé qui répond aux besoins uniques de chaque patient et garantit le timing approprié pour les soins de suivi, plutôt que d’attendre le prochain contrôle de six mois.

En passant d’un modèle unique à des soins basés sur la précision, les hygiénistes contribuent à transformer les pratiques d’hygiène dentaire et à améliorer les résultats pour les patients. En passant plus de temps avec les patients, les hygiénistes établissent des relations solides basées sur la confiance et soutiennent la détection précoce des problèmes de santé, contribuant ainsi à une approche de soins plus individualisée et plus efficace.

« L’industrie dentaire évolue, et avec elle s’accompagne une reconnaissance croissante de la valeur et de l’impact des hygiénistes dentaires sur l’amélioration des résultats pour les patients en réduisant l’inflammation et la gestion des maladies à long terme », a déclaré Summer LaMoureauxRDH, Directeur des Opérations Hygiène chez PDS Santé. « Notre équipe d’hygiénistes fait davantage pour détecter, comprendre et gérer les soins de leurs patients grâce à des outils tels que le diagnostic salivaire, de la même manière que les analyses de sang sont utilisées en milieu médical. »

Dans les États où cela est autorisé, les hygiénistes dentaires peuvent choisir d’utiliser un laser dentaire pour traiter les bactéries incrustées dans les tissus des gencives. Il a été démontré que cette approche réduit la charge bactérienne présente dans la bouche et réduit potentiellement davantage la quantité de bactéries nocives susceptibles de pénétrer dans la circulation sanguine. Pour aider les cliniciens à adopter cette technologie avancée, PDS Health University™ propose des programmes de formation spécialisés. En tant que première plateforme éducative de l’organisation, elle propose un cours approuvé par le conseil d’administration, Lasers for Dentistry, qui répond aux exigences spécifiques de l’État et dote les hygiénistes dentaires et les dentistes soutenus par PDS Health des compétences et des connaissances nécessaires à la mise en œuvre de la technologie laser.

« Dans les États autorisés, l’utilisation d’un laser des tissus mous et d’un diagnostic salivaire a transformé notre façon d’appréhender et d’aborder les maladies bucco-dentaires et la prise en charge qu’elles justifient. Les progrès et les outils mis à disposition aujourd’hui présentent un potentiel d’impact positif énorme pour améliorer la santé des patients. résultats », a déclaré LaMoureaux. « Cependant, toutes les formations au laser ne sont pas égales et trouver un prestataire de formation approprié peut être nuancé et coûteux, c’est pourquoi la PDS Health University est un fournisseur agréé pour la formation au laser, offerte gratuitement à nos cliniciens. »

PDS Health encourage les patients à prendre en charge leur santé bucco-dentaire et à explorer son impact sur leur santé globale. En savoir plus sur le Connexion bouche-corps et son rôle vital dans le soutien de la santé systémique.

