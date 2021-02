Les opérateurs en Inde sont prêts à lancer leurs réseaux 5G, bien qu’ils attendent jusqu’à ce que le gouvernement vende aux enchères un meilleur spectre. Realme est déterminé à avoir un téléphone compatible 5G entre les mains de beaucoup avant même que cela ne se produise.

« Realme vise à devenir le vulgarisateur de la 5G en Inde, en Europe et sur d’autres marchés mondiaux », a déclaré le PDG Madhav Sheth. Les expers indiens. Pour le marché indien en particulier, la moitié des nouveaux modèles dévoilés en 2021 seront compatibles avec la 5G.

En outre, tous les domaines qui coûtent 20000 INR ou plus auront une connectivité 5G. La série Realme X7 (annoncée la semaine dernière) commence à 20 000 INR, par exemple (moins si vous faites partie du programme de mise à niveau de l’entreprise). C’est avec un chipset Dimensity 800U, MediaTek a également le Dimensity 700 pour les modèles moins chers (et Qualcomm a le Snapdragon 480).



Avantages de la 5G sur la 4G (crédit d’image)

Le directeur technique d’Airtel prévoit que les téléphones 5G compris entre 10 et 15 000 INR sont nécessaires pour favoriser l’adoption massive de la technologie de réseau de nouvelle génération. Airtel a effectué le premier test 5G en Inde il y a quelques semaines, tandis que Rival Jio affirme qu’il lancera son réseau 5G plus tard cette année.

«Avec tout ce qui bouge en ligne – travail, éducation, paiements – la dépendance des consommateurs à l’égard de la technologie a augmenté», déclare Sheth. «Les consommateurs de nos jours sont plus enclins à adopter un style de vie connecté et axé sur la technologie et la 5G est appelée à jouer un rôle central dans la construction de ce style de vie pour eux.

