PDG d’une startup sur l’éducation des enfants avec un esprit d’entreprise

Depuis qu’elle est jeune, Cheryl Sew Hoy a toujours su qu’elle voulait diriger sa propre entreprise.

“Quand les enseignants ont demandé quelle était votre ambition… et beaucoup d’enfants voulaient être médecins ou avocats. Mon ambition était [to be] une femme d’affaires”, a-t-elle déclaré à CNBC Make It.

Ce rêve d’enfance est maintenant une réalité pour l’entrepreneur en série de 39 ans, dont les entreprises incluent Reclip.It, une startup de logiciels grand public qui a été acquise par Walmart Labs en 2013.

Maintenant, elle court Petite santé, une startup technologique de la santé qui vend des tests de santé intestinale à domicile pour les mamans et les bébés de 0 à 3 ans. Le PDG et fondateur a déclaré que le test peut aider à détecter tôt les déséquilibres intestinaux et à prévenir les maladies chroniques.

Pas plus tard que la semaine dernière, la société a levé 4,5 millions de dollars en capital d’amorçage et a déclaré que ses bailleurs de fonds incluent l’échange de crypto-monnaie américain Coinbase, X de Google et Dropbox.