PDG des Grammys : la musique contenant des éléments créés par l’IA est éligible, « point »

Le mois dernier, la Recording Academy a annoncé une série de changements aux Grammy Awards afin de mieux refléter une industrie musicale en évolution.

Parmi ces directives nouvellement instituées, les protocoles impliquant des avancées technologiques dans l’apprentissage automatique ont fait la une des journaux : « Seuls les créateurs humains » pourraient remporter la plus haute distinction de l’industrie musicale dans une décision visant l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la musique populaire.

« Une œuvre qui ne contient aucune paternité humaine n’est éligible dans aucune catégorie », lit-on en partie dans les règles.

Alors que l’industrie de la musique continue d’accepter cette nouvelle technologie, les Grammys le feront aussi, a déclaré le PDG et président de la Recording Academy, Harvey Mason jr.

« Voici la déclaration super simple et en titre : l’IA, ou la musique qui contient des éléments créés par l’IA, est absolument éligible à l’entrée et à la considération pour la nomination aux Grammy. Période », a déclaré Mason à l’Associated Press. « Ce qui n’arrivera pas, c’est que nous n’allons pas donner de nomination aux Grammy ou Grammy à la partie IA. »

Si un programme d’intelligence artificielle ou de modélisation vocale interprète la voix principale d’une chanson, la piste serait éligible dans une catégorie d’écriture de chansons, par exemple, mais pas dans une catégorie d’interprétation, car « ce qui est joué n’est pas une création humaine », explique-t-il. « Inversement, si une chanson était chantée par un véritable humain en studio et qu’il faisait tout le spectacle, mais que l’IA écrivait les paroles ou le morceau, la chanson ne serait pas éligible dans une catégorie de composition ou d’écriture de chansons. »

« Tant que l’humain contribue à un montant supérieur à celui de minimis, ce qui pour nous signifie de manière significative, il est et sera toujours considéré pour une nomination ou une victoire », a-t-il poursuivi. « Nous ne voulons pas voir la technologie remplacer la créativité humaine. Nous voulons nous assurer que la technologie améliore, embellit ou s’ajoute à la créativité humaine. C’est pourquoi nous avons pris cette position particulière dans ce cycle de récompenses.

La Recording Academy a longtemps envisagé d’établir des règles liées à l’IA suite à la popularité de nouvelles chansons créées parallèlement à la technologie de l’IA : « Emin-AI-em » de David Guetta, les compositions d’IA de l’utilisateur de TikTok ↕ghostwriter977, le logiciel d’IA de modélisation vocale de Grimes.

Afin d’établir leurs lignes directrices sur l’IA, la Recording Academy s’est engagée dans des recherches approfondies, notamment en organisant des sommets technologiques.

« J’ai rencontré le bureau du droit d’auteur. Nous avons parlé de l’avenir et de ce à quoi cela ressemble au niveau fédéral et au niveau législatif », a déclaré Mason, ajoutant que les conversations sur l’IA « ont vraiment atteint leur paroxysme au cours des six derniers mois ».

Les nouveaux protocoles Grammy AI ont été annoncés trois jours après que Paul McCartney a partagé que « le dernier disque des Beatles » avait été composé en utilisant l’intelligence artificielle pour extraire la voix de John Lennon d’une ancienne démo. Sans connaître l’étendue de la technologie, Mason n’a pas pu confirmer ou infirmer si la chanson serait éligible pour une nomination aux Grammy Awards.

« Nous verrons ce qu’il en sera », a-t-il déclaré. « Mais j’imagine que d’après les premières descriptions que j’ai entendues, il y aurait des composants de la création qui seraient absolument éligibles. »

Alors, les téléspectateurs des Grammy peuvent-ils s’attendre à voir des œuvres au moins partiellement créées avec l’IA nominées pour un prix dès l’année prochaine ?

Il est impossible de prédire ce qui est soumis. Mais comme l’affirme Mason, « les gens utilisent la technologie. J’imagine qu’il va être impliqué dans beaucoup d’enregistrements, beaucoup de chansons cette année, donc nous verrons si certains d’entre eux seront nominés ou non, mais je suis sûr qu’il y en aura qui seront soumis. ”

Les Grammy Awards 2024 reviendront à la Crypto.com Arena de Los Angeles le dimanche 4 février 2024, diffusés en direct sur CBS et diffusés en direct sur Paramount +.

