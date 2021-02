PDG de Standard Chartered: les marchés boursiers ont l’air mousseux

LONDRES – Le directeur général de Standard Chartered a averti jeudi que les valorisations boursières semblent avoir atteint des niveaux insoutenables au milieu d’une période de ce qu’il a décrit comme un « battage médiatique spéculatif », avertissant qu’il est possible qu’une vente menée par la technologie se propage à d’autres secteurs.

« Il y a des indications que le marché boursier dans son ensemble est mousseux, que ce soit les différents multiples de valorisation (qui) indiqueraient que les marchés sont, certainement (dans) certains aspects, sont en train de tomber », a déclaré Bill Winters, PDG de Standard Chartered, à CNBC. Squawk Box Europe « jeudi.

« Cela ne s’applique pas aux banques, j’ajouterai très rapidement. Je dirais que les actions de valeur ne semblent généralement pas être très pleinement évaluées en ce moment. Mais c’est la nature du battage médiatique spéculatif dans lequel nous nous trouvons actuellement », at-il ajoutée.

Ses commentaires interviennent après la clôture des contrats à terme américains liés au Dow Jones Industrial Average mercredi à un niveau record et, en tant que président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a minimisé la menace d’inflation.

Powell a déclaré qu’il faudrait peut-être plus de trois ans pour que les prix atteignent les objectifs inflationnistes de la banque centrale américaine. C’était un autre signe que la Fed envisage de regarder au-delà de toute poussée d’inflation à court terme et maintiendra probablement les taux d’intérêt stables pendant un certain temps.

Les craintes d’inflation ont augmenté ces dernières semaines dans un contexte de forte hausse des rendements obligataires alors que les décideurs politiques débattent d’un autre cycle de secours économique pendant la crise actuelle des coronavirus.

Winters, cependant, a déclaré qu’il n’était pas préoccupé par l’inflation à court terme. Le PDG de StanChart a déclaré que la combinaison d’une politique monétaire « très accommodante » en cours et d’une impulsion budgétaire « très substantielle », en particulier aux États-Unis, pourrait conduire à une reprise temporaire de l’inflation.

« Mais pour que cela se traduise par une réelle volatilité du marché, il faudrait probablement un autre choc exogène », a-t-il ajouté.