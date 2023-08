PDG de Microsoft : l’IA est un raz-de-marée aussi grand qu’Internet

En 1995, Microsoft le co-fondateur Bill Gates a envoyé une note qualifiant Internet de « raz-de-marée » ce serait crucial pour chaque partie de l’activité de l’entreprise. Près de deux décennies plus tard, l’actuel dirigeant de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré qu’il pensait que l’impact de l’intelligence artificielle serait tout aussi profond.

« Le mémo de Bill en 1995, c’est comme ça pour moi », a déclaré Nadella sur The Circuit With Emily Chang, un podcast. « Je pense que c’est aussi gros. »

Au centre de la dernière tentative de transformation de Microsoft se trouve OpenAI, une start-up dont la technologie d’IA générative a créé tellement de buzz qu’elle a décroché un engagement de 13 milliards de dollars du géant du logiciel.

« Nous avons une excellente relation », a déclaré le PDG d’OpenAI, Sam Altman, sur The Circuit. «Ces grands partenariats majeurs entre entreprises technologiques ne fonctionnent généralement pas. C’est un exemple qui fonctionne très bien. Nous en sommes très reconnaissants.

L’alliance a beaucoup de critiques. Le plus bruyant est Elon Musk, qui a cofondé OpenAI avec Altman, puis s’est séparé de l’entreprise, invoquant des désaccords sur sa direction et l’ajout d’une branche à but lucratif. Il a déclaré qu’OpenAI est désormais « effectivement contrôlé par Microsoft ».

En réponse à une question sur les critiques de Musk et la perspective que Microsoft puisse acquérir OpenAI, Altman a déclaré : « La société n’est pas à vendre. Je ne sais pas comment être plus clair que ça.

Tout comme Netscape a inspiré le mémo Internet de Gates, la création d’OpenAI et son soutien par Microsoft ont été stimulés en partie par la menace de Google dominant l’IA. L’architecture du ChatGPT d’OpenAI et du chatbot Bing de Microsoft, connus sous le nom de transformateurs, a été inventée par Google. Bien que Google reste compétitif dans le domaine de l’IA, Microsoft et OpenAI sont considérés comme les premiers leaders.

IA compétitive

Bien sûr, après l’édit de Gates, le navigateur Web de Microsoft a évincé Netscape du marché et a catalysé une poursuite antitrust paralysante de la part du gouvernement américain. Dans l’IA, Altman a déclaré que la position d’OpenAI est loin d’être assurée. « Ce n’est pas seulement un environnement concurrentiel, mais je pense que c’est probablement l’environnement technologique le plus compétitif en ce moment », a-t-il déclaré.

Un porte-parole de Microsoft a déclaré que la société se félicitait d’une discussion avec les gouvernements sur la poursuite de la concurrence dans l’IA. Dans l’interview, Nadella a averti que le véritable impact de l’IA reste à voir.

« Nous, dans l’industrie technologique, sommes des experts classiques pour tout surévaluer », a déclaré le PDG de Microsoft. « Ce qui me motive, c’est que je veux utiliser cette technologie pour vraiment faire ce pour quoi je pense qu’au moins nous sommes tous dans la technologie, c’est-à-dire démocratiser l’accès à celle-ci. » — (c) 2023 Bloomberg SEC

