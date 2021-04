Les six grands de la Premier League ont été qualifiés de «brutes de terrain de jeu» par le PDG de Leeds United, Angus Kinnear, pour leurs tentatives de former une Super League européenne.

Ecrire dans le programme avant la visite de Manchester United à Elland Road dimanche, Kinnear a lancé une attaque fulgurante contre les clubs rebelles – six des 12 impliqués dans l’ESL – et a appelé les supporters à poursuivre «la bataille contre l’élitisme».

« Il y a quinze jours, nous avons quitté l’Etihad avec l’instinct que Manchester City n’a pas bien aimé être humilié par l’humble Leeds United, mais nous n’aurions jamais pu prédire que ce serait le catalyseur pour eux de créer leur propre ligue où ils n’auraient jamais pu le faire. être à nouveau incommodé par le spectre de l’échec sur le terrain », a écrit Kinnear.

« Que l’intention collective soit un véritable mouvement de séparation ou l’acte d’intimidateurs de terrain de jeu cherchant un levier de négociation aux niveaux européen et national en menaçant de ramener leur ballon à la maison n’a pas d’importance. Le résultat a été une trahison de tous les vrais supporters de football.

« Cependant, cette étonnante ingordigiouness a été le catalyseur inattendu de la création d’une unité furieuse entre les nations, les ligues, les joueurs, les propriétaires et les fans. La bataille de cette semaine contre l’élitisme a peut-être été gagnée, mais la guerre doit être menée sans relâche et vigoureusement. »

Selon les propositions, United, City, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur et Arsenal se seraient vu garantir une place dans la compétition quelles que soient leurs performances en Premier League.

Et Kinnear a suggéré que les plans de l’ESL répondaient à la crainte que les six clubs ne soient plus la force dominante du football anglais.

« L’audace d’un Leeds United renaissant, une Aston Villa ambitieuse, un Leicester City brillamment géré, un West Ham United lié à la Ligue des champions et un Everton avec des projets de stade audacieux ont clairement dépassé les » six grands « autoproclamés », a-t-il déclaré. .

« Le timing de leur plan combiné à la tourmente d’une pandémie mondiale n’était pas une coïncidence, il était profondément cynique, et le complot clandestin des autres actionnaires de la Premier League l’a rendu encore plus séditieux. »