PDG de la Chambre de commerce : les employeurs ne trouvent pas de travailleurs

Le directeur général de la Chambre de commerce américaine a déclaré jeudi que le problème n°1 auquel sont confrontées les entreprises américaines est leur incapacité à embaucher suffisamment de travailleurs qualifiés.

Suzanne Clark, qui a rejoint « Squawk on the Street » de CNBC, a blâmé un manque généralisé de main-d’œuvre qualifiée, les allocations de chômage du gouvernement de l’ère Covid, le manque d’accès aux services de garde d’enfants et les restrictions sur les visas de travail pour les difficultés des employeurs à trouver du personnel.

« J’ai l’occasion de parler à des créateurs d’emplois à travers le pays : petites entreprises, grandes entreprises. Dans chaque industrie, dans chaque zone géographique. Et ils n’arrêtent pas de parler de la pénurie de main-d’œuvre : c’est la première chose dont j’entends parler », a-t-elle déclaré. « Il y a beaucoup d’anxiété là-bas. »

Clark, la première femme à diriger la Chambre centenaire, a noté qu’il y a un record de 9,3 millions d’offres d’emploi à travers le pays alors que davantage d’entreprises ont ouvert à la suite de la pandémie de coronavirus.

Le département du Travail a signalé le mois dernier que la disponibilité d’emplois en avril avait bondi de 32,7% dans les loisirs et l’hôtellerie, le secteur le plus touché par la crise de santé publique et les blocages ultérieurs.