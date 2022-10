PDG de Kraft Heinz: L’inflation et les pénuries d’approvisionnement sont là pour rester pendant un certain temps

New York

Le PDG de Kraft Heinz, Miguel Patricio, a déclaré que l’augmentation de l’inflation et les problèmes d’approvisionnement traversent l’industrie alimentaire, obligeant les entreprises à adopter de nouvelles stratégies pour tout, de la production à la promotion en passant par l’emballage.

Et il ne voit pas la fin de l’un ou l’autre problème de si tôt.

“Nous avons déjà augmenté les prix que nous attendions cette année, mais je prédis que l’année prochaine, l’inflation se poursuivra, et par conséquent [we] aura d’autres séries d’augmentations de prix », a déclaré Patricio dans une interview avec CNN Business.

Pour son deuxième trimestre clos le 25 juin, Kraft Heinz a augmenté globalement ses prix de 12,4 points de pourcentage par rapport à la période de l’année précédente. La société devrait publier mercredi ses résultats du troisième trimestre.

Au-delà des défis à double baril des pénuries de matières premières et de l’inflation, des problèmes tels que la poursuite de la pandémie, la guerre en Ukraine et le changement climatique ajoutent à l’incertitude.

“Cela a été très difficile”, a déclaré Patricio. “Cela a été difficile pour toute l’industrie.”

Patricio a déclaré que Kraft Heinz (KHC) a essayé “de minimiser l’inflation dans tout ce que nous faisons” car “il serait très facile de simplement répercuter le prix sur les consommateurs, mais cela a des conséquences”.

Ainsi, pour maintenir les coûts bas pour le consommateur final, Patricio a déclaré que son entreprise devait être “beaucoup plus efficace dans nos usines” et faire attention aux coûts d’approvisionnement.

Kraft Heinz s’est également penché sur différentes options d’emballage et de tarification pour les consommateurs, y compris des emballages en vrac de macaronis et fromages Kraft et une plus grande variété de tailles de bouteilles pour des produits comme le ketchup Heinz pour les acheteurs qui veulent des choix plus petits et moins chers.

« C’est une lutte constante pour tenter de minimiser les hausses de prix », a déclaré Patricio.

Une partie de ce combat est le suivi « obsessionnel » de Patricio des problèmes potentiels de la chaîne d’approvisionnement. Près de trois ans de défis ont formé l’entreprise à prévoir où un problème se produira et à réagir rapidement.

«Chaque jour, nous avons un nouveau problème. C’est la nouvelle normalité », a-t-il déclaré. “Au début, nous pensions que c’était une crise – maintenant nous savons que c’est une nouvelle normalité et nous devons nous y adapter.” Il a ajouté plus tard : « Si vous prédisez que ça va être un problème, vous pouvez aller plus vite. Si vous vous adaptez plus vite, vous pouvez gagner. Et c’est ce que nous essayons de faire.

Ces problèmes d’approvisionnement sont cependant plus larges que l’ère Covid. Une sécheresse écrasante de trois ans a entraîné une pénurie de tomates, par exemple.

“Chaque jour, il y a une pénurie de quelque chose”, a déclaré Patricio. “Ça ne sert à rien [that] avec le réchauffement climatique que les récoltes n’ont pas été bonnes. Donc il y a un manque de tomates dans le monde, il y a un manque de pommes de terre dans le monde, il y a un manque de haricots dans le monde.

Malgré cette pénurie de tomates, Patricio jure que le ketchup Heinz restera sur les étagères comme d’habitude.

“Nous avions prédit que nous aurions un problème avec la récolte de tomates”, a-t-il dit, “alors nous les avons achetées à l’avance.”