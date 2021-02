Le fondateur et PDG de Huawei, Ren Zhengfei, a fait sa première apparition devant les médias internationaux en plus d’un an et a écrasé toutes les rumeurs restantes selon lesquelles son entreprise cherchait à vendre son activité de smartphones. Zhengfei a également réitéré ses espoirs de faire des affaires avec des entreprises américaines pour les composants et les équipements de télécommunications et la possibilité d’un revirement des relations sino-américaines.





Ren Zhengfei (crédit: South China Morning Post)

Ren Zhengfei a également fait part de sa volonté de s’entretenir personnellement avec le président américain en titre Joe Biden et de souligner les avantages mutuels du commerce bilatéral entre les entreprises américaines et Huawei.

«Permettre aux entreprises américaines de fournir des marchandises aux clients chinois est propice à leur propre performance financière. Si la capacité de production de Huawei augmentait, cela signifierait que les entreprises américaines pourraient vendre plus. C’est une situation gagnant-gagnant. Je crois que la nouvelle administration pèsera et mettra en balance ces intérêts lorsqu’elle examinera ses politiques. Nous espérons toujours pouvoir acheter un grand nombre de composants, de pièces et de machines américains afin que les entreprises américaines puissent également se développer avec l’économie chinoise. » – Ren Zhengfei

En outre, le PDG de Huawei a déclaré que son entreprise «n’a pas l’énergie nécessaire pour s’impliquer dans ce tourbillon politique» et estime que le développement du réseau 5G de Huawei est essentiel pour tous les principaux acteurs des smartphones à l’avenir.

En passant, Zhengfei a proclamé l’iPhone 12 d’Apple comme «le meilleur smartphone du monde» et a fait l’éloge du succès de Cupertino dans le monde des smartphones. Il a également mentionné que Huawei a construit une infrastructure 5G pour alimenter certains réseaux en Europe où les clients haut de gamme utilisent leurs iPhones 5G dans le but de montrer l’importance de la coopération avec Huawei.

