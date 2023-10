Quatre PDG de l’industrie de haute technologie israélienne appellent le Premier ministre Benjamin Netanyahu à assumer la responsabilité de l’échec du 7 octobre, certains exigeant sa démission immédiate. Dan Adika, PDG et co-fondateur de WalkMe, une plateforme d’adoption de technologies cotée au NASDAQ et comptant plus d’un millier d’employés, déclare : « Je suis de nature de droite. Je suis contre l’ingérence dans la politique, mais j’ai changé ” Mon ton après la guerre. Cela a modifié le destin du pays, mais nos dirigeants font un travail terrible pour nous unir. Netanyahu a franchi toutes les limites et son récent message sur X a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Beaucoup de mes amis de droite sont choqués par la façon dont il a blâmé les chefs du Shin Bet et de Tsahal pendant la guerre.

1 Voir la galerie Tom Livne, PDG de Verbit, Dan Adika, PDG de WalkMe et Oz Alon, PDG de Honeybook. ( Crédit Yonatan Maoz/WalkMe/Honeybook)

« Je ne vois pas de gouvernement fonctionnel ; les seules personnes qui agissent réellement et tentent d’unifier le pays sont les entreprises privées et les citoyens. Le gouvernement ici ne fait rien. Il n’y a pas seulement une campagne militaire à mener, il y a le système éducatif, l’agriculture et l’économie. Vous regardez les conférences de presse du Premier ministre et vous vous sentez déprimé. »

La guerre d’Israël contre le Hamas a éclaté le 7 octobre lorsque des milliers de terroristes du Hamas ont franchi la frontière entre Israël et Gaza, massacrant de nombreux civils israéliens à l’intérieur du territoire israélien. Au moins 1 400 Israéliens ont été assassinés, principalement des civils, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées, avec des tactiques rappelant celles de l’Etat islamique.

Des milliers d’autres ont été blessés et plus de 200 personnes, dont des femmes, des enfants, des bébés, des personnes âgées et des soldats, ont été enlevées par le Hamas à Gaza afin de les utiliser comme monnaie d’échange contre Israël. En réponse, Tsahal attaque depuis trois semaines les infrastructures du Hamas à Gaza pour tenter de démanteler son pouvoir.

Adika est catégorique : « Netanyahu doit partir le plus vite possible », même s’il affirme que certains pensent que le leadership ne devrait pas être changé au milieu d’une guerre et qu’il faut en discuter plus tard. « C’est un leader indigne et doit partir. J’appelle mes amis de droite et les membres de droite de la Knesset comme Avi Dichter, Yuli Edelstein et d’autres à établir un gouvernement élargi dès que possible. Il a eu l’opportunité d’unir tout le monde et de faire ce qu’il faut. “Je pensais et je pensais qu’avant le 7 octobre, c’était du passé. Nous restons assis à la maison et entendons ces choses, et nous sommes en colère intérieurement. Notre peuple est fort et Netanyahu n’a pas d’importance. Il faut un leader et un gouvernement qui unit le peuple. et je dis cela le cœur lourd.”

Verbit, une plateforme de transcription et de sous-titrage basée sur l’IA, compte environ un millier d’employés dans le monde, dont la moitié en Israël. Pendant la guerre, elle a fourni gratuitement ses services de traduction pour aider à diffuser des informations sur la guerre dans le monde et pour lutter contre la propagande anti-israélienne. Le co-fondateur et PDG Tom Livne critique la fuite des responsabilités du Premier ministre en déclarant : « En tant que PDG d’une entreprise, la responsabilité incombe toujours à moi – je ne peux pas blâmer le manager en dessous de moi. Le Premier ministre est notre PDG, et cet énorme Un désastre s’est produit sous sa direction. Les accusations qu’il a portées contre l’armée et le Shin Bet ne sont pas crédibles. Il n’assume pas ses responsabilités. Il n’y a pas beaucoup de fondateurs d’entreprises de haute technologie qui atteignent ce niveau de leadership et n’assument pas leurs responsabilités. ” Notre Premier ministre est détaché de la réalité et cherche simplement quelqu’un à blâmer. “

Joel Bar-El, co-fondateur et président de la société Trax, spécialisée dans la gestion des stocks basée sur la technologie et qui emploie environ un millier de travailleurs dans le monde, dont 150 en Israël, déclare : « On parle beaucoup de la question de la prise en charge des stocks. responsabilité, ce qui serait ridicule dans l’industrie de haute technologie. Il est clair que celui qui dirige le système est responsable, et il y a une différence entre responsabilité et blâme. Celui qui dirige un organisme particulier, celui qui est à la barre est responsable, et Cela va de soi. Si, en tant que manager, je n’atteins pas les objectifs, le conseil d’administration me tient pour responsable. Je suis responsable à la fois du bien et du mal lorsqu’il s’agit de l’organisation. Il est très clair qui est responsable mais pas à qui la faute.”

Oz Alon est le PDG et co-fondateur de la société Honeybook, une plateforme de gestion financière pour les petites entreprises basées aux États-Unis qui emploie 230 personnes dans le monde, dont 130 en Israël. Il déclare : « Tous ceux que je connais dans le monde des affaires sont occupés par la guerre – ni par eux-mêmes, ni par leurs affaires, ni par leur entreprise. Tout le monde est concentré sur une seule chose : le succès, gagner la guerre. ” La barre se concentrerait uniquement sur Israël. Nous avons envoyé des centaines de milliers de soldats pour défendre ce pays, et en même temps, notre chef se positionne contre ces mêmes personnes. “

Les quatre hauts dirigeants ont discuté de la nouvelle réalité imposée aux entreprises qu’ils dirigent depuis la guerre, notamment le fait qu’un nombre important d’employés ont été enrôlés dans l’armée et que de nombreux autres sont incapables de fonctionner pleinement.

Livne dit que 23 % des employés israéliens de Verbit étaient enrôlés dans l’armée, y compris lui-même : « J’étais un combattant dans la brigade des parachutistes et j’ai été enrôlé au début de la guerre. Il y avait une pénurie d’équipement, alors j’ai organisé des dons pour tout ce que nous avions. nécessaire.” Livne, dont l’entreprise est une licorne avec des revenus de plusieurs dizaines de millions de dollars, affirme avoir entendu parler de nombreuses entreprises contraintes de licencier des employés. “J’espère que l’aide du gouvernement parviendra aux entreprises dont une grande partie de leurs salariés ont été appelés en réserve.”

Il aborde également les difficultés auxquelles sont confrontés les investisseurs pendant cette période. “J’ai vu et entendu que de nombreuses sociétés de capital-risque, pour la première fois, se sentent comme des startups qui ont besoin de raconter une histoire aux investisseurs et de voir l’écart entre l’histoire et la situation réelle. Les sociétés de capital-risque sont confrontées à des problèmes avec leurs investisseurs qui s’enquièrent de la situation en Israël. ” De nombreux investisseurs m’ont dit que le risque géopolitique en Israël a augmenté. “