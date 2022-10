PDC Women’s Series : Lisa Ashton est déjà arrivée à Alexandra Palace, mais qui la rejoindra ? | Fléchettes Nouvelles

Beau Greaves peut-il faire appel à Fallon Sherrock (à droite) pour rejoindre Lisa Ashton (à gauche) au Championnat du monde de cette année ?

Avec Lisa Ashton déjà assurée d’un retour au Championnat du monde, c’est le moment critique de la PDC Women’s Series ce week-end avec Fallon Sherrock sous pression à la deuxième place.

Ashton est en tête du classement actuel après 16 épreuves, bien que les quatre victoires sensationnelles de Greaves à Hildesheim en août l’aient propulsée à la quatrième place derrière Sherrock et Aileen de Graaf.

Greaves, la championne féminine de la WDF, n’est qu’à 1 800 £ de la qualification provisoire pour le championnat du monde de fléchettes 2022/23, bien qu’elle ait raté les 12 premières épreuves de la série féminine de cette année.

Ordre du mérite de la série féminine Rang Nom Prix ​​en argent 1 Lisa Ashton 8 850 £ 2 Fallon Sherrock 5 800 £ 3 Aileen de Graaf 4 200 £ 4 Beau Greaves 4 000 £ 5 Lorraine Winstanley 4 000 £ 6 Mikuru Suzuki 3 150 £

Et avec 4 000 £ à gagner et quatre événements restants, “Beau ‘n’ Arrow” visera un autre week-end historique à Wigan.

Ashton et Sherrock ont ​​dominé les fléchettes féminines ces dernières années

“La reine du palais” Sherrock reste en pole position pour rejoindre Ashton aux Mondiaux en décembre après avoir accumulé 5 800 £ de prix malgré avoir raté quelques événements en raison de la finale des World Series of Darts.

De Graaf, finaliste du Women’s World Matchplay, occupe la troisième place avec 4 200 £, avec Greaves et Lorraine Winstanley en quatrième position avec 4 000 £.

La pionnière Deta Hedman soutient Greaves, 18 ans, pour donner à Sherrock une course pour son argent ce week-end.

Elle espère que l’adolescente amènera les fléchettes féminines à un autre niveau après avoir surmonté la dartite, qui est la perte inexpliquée du contrôle moteur de la main, du poignet ou du bras.

“Covid a donné à Beau le temps de se reposer, de réévaluer et de revenir une personne encore plus forte” Deta Hedman sur le cas de dartite de Beau Greaves

Parler à Sports du cielelle a déclaré : “Une grande partie des chances de Beau dépend de la façon dont se déroule le tirage au sort et aussi de vos performances ce jour-là. C’est un nombre constant de matchs, vous devez donc garder votre sang-froid.

“Beau est passée par le système des jeunes et gagnait jusqu’à ce qu’elle ait le pire cas de dartite que j’aie jamais vu.

“Nous étions dans le Cheshire pour jouer un tournoi et il lui a fallu près d’une heure pour jouer la finale. Nous jouions à deux et je lui ai dit” oublie ça, détends-toi “. Elle voulait essayer mais ça l’a frappée dans le droit bras, alors elle voulait essayer de jouer avec son gauche et même alors elle avait une dartite. Je n’ai jamais vu quelqu’un avoir une dartite à gauche et à droite comme ça.

“En fin de compte, nous avons perdu, mais ensuite Covid est arrivé et je pense que cela l’a aidée à se reposer, à réévaluer et à revenir une personne encore plus forte.”

S'exprimant sur Love The Darts, Abigail Davies discute de l'impact du Women's World Matchplay et pense que l'écart entre Ashton et Sherrock se réduit

25/26 février : Séries féminines 1,2,3,4 à Leicester

13/14 mai : Séries féminines 5,6,7,8 à Milton Keynes

24/25 juin : Séries féminines 9,10,11,12 à Hildesheim

29/30 juillet : Séries féminines 13,14,15,16 à Milton Keynes

16/17 septembre : Séries féminines 17,18,19,20 à Wigan

14/15 octobre : Séries féminines 21,22,23,24 à Wigan

Le cinquième et dernier week-end de la série féminine PDC de cette année aura lieu au Robin Park Tennis Center de Wigan du 29 au 30 octobre. Qui rejoindra Ashton pour se qualifier pour le championnat du monde à Alexandra Palace ?