PDC Women’s Series: Laura Turner sur le bouleversement de Beau Greaves et la course au matchplay féminin | Fléchettes Nouvelles

Laura Turner a bouleversé Beau Greaves et a atteint la finale de l’événement sept à la PDC Women’s Series à Milton Keynes

Laura Turner de Sky Sports a bouleversé Beau Greaves après un autre week-end d’action dramatique à la PDC Women’s Series avec la course pour atteindre Blackpool qui se réchauffe bien.

Greaves a dominé le week-end d’ouverture de la série féminine 2023 en février, remportant un triplé de titres à la Morningside Arena de Leicester, avant que la sensation japonaise Mikuru Suzuki ne mette fin à sa remarquable série de 70 victoires avec le succès de l’événement trois.

La sensation adolescente ‘Beau ‘n’ Arrow’ a traversé un champ de 118 joueurs pour remporter le premier prix de 2 000 £ dans l’événement cinq, tandis que la star galloise Rhian O’Sullivan a souligné ses références pour remporter une première couronne de la série féminine contre Greaves dans l’événement six.

L’Irlandaise Robyn Byrne a remporté son premier titre avec succès dans l’événement sept, battant Turner 5-1 en finale avant que Suzuki ne remporte la victoire dans l’événement huit.

Turner a sans doute enregistré le plus gros scalp de sa carrière à ce jour alors que la lanceuse de Surrey a assommé Greaves 5-4 en quart de finale de l’événement sept en route vers la finale.

« De battre Beau, qui est la joueuse en forme, j’étais vraiment ravie », a-t-elle déclaré. « Je me suis juste essoufflé à la fin contre Robyn, mais elle a très bien joué tout le week-end. J’aurais pris ça avant.

« Nous connaissons les moyennes que Beau peut mettre même si elle n’a pas tout à fait trouvé cette vitesse supérieure contre moi, mais de mon point de vue, il s’agissait de garder mon sang-froid. Elle a raté trois fléchettes au double dans la manche décisive. Elle a donné m’a donné une chance et j’étais juste content de l’avoir saisie. »

Greaves a vu sa remarquable séquence de 70 victoires consécutives prendre fin lors de la série féminine

Turner pense que la dernière série féminine a mis en valeur la force en profondeur du circuit, tandis que la course pour atteindre le Matchplay féminin est toujours à gagner.

« Beau a dominé la série depuis qu’elle a rejoint la tournée l’année dernière, mais même avant cela, c’était toujours Lisa (Ashton) et Fallon (Sherrock) qui gagnaient, donc je pense que c’est génial de voir la profondeur se manifester », a déclaré Turner. « Avoir quatre gagnants différents et quatre gagnants de qualité, je pense que c’est un témoignage parce que nous poussons et essayons de rivaliser.

« Il n’y a vraiment pas de matchs faciles parce que vous savez que c’est un tirage tellement ouvert qu’il peut y avoir des matchs brutaux. Il n’y a pas de temps d’arrêt. Vous devez vous mettre au travail. »

1. Beau Greaves 18 100 £ 2. Mikuru Suzuki 9 800 £ 3. Rhian O’Sullivan 4 900 £ 4. Robyn Byrne 4 500 £ 5. Fallon Sherrock 4 150 £ 6. Lisa Ashton 4 100 £ 7. Aileen de Graaf 3 000 £ 8. Lorraine Winstanley 2 700 £ 11. Laura Turner 2 050 £

La série féminine revient les 24 et 25 juin pour quatre autres événements, qui se dérouleront à la Halle 39 à Hildesheim, avec les huit meilleures joueuses de l’ordre du mérite de la série féminine après l’événement 12 se qualifiant pour le Women’s World Matchplay, qui prend lieu le dimanche 23 juillet aux Jardins d’hiver.

Lors de la course à Blackpool, Turner a déclaré: « C’est encore très ouvert, donc ça va être intéressant et ça va aller jusqu’au bout.

« Le week-end à Hildesheim va être important selon les voyageurs, mais j’espère voir un nombre assez élevé d’inscriptions se diriger vers l’Allemagne. Tout dépend de la performance du jour et du tirage au sort. »

« Quand la série a été dominée par les mêmes joueurs, vous savez que vous devez vous améliorer et vous devez saisir ces opportunités au fur et à mesure qu’elles se présentent. Nous nous habituons également à jouer dans cet environnement. C’est compétitif et excitant.

« Je vais m’entraîner parce que je veux me donner l’opportunité de bien faire. Je veux progresser et je veux faire le Matchplay mais je veux aussi performer et bien jouer donc il y a quelque chose que je peux continuer à faire avancer. »

Mikuru Suzuki, qui a obtenu une moyenne de plus de 94 lors de trois de ses six matchs dans l’événement huit, occupe la deuxième place de l’ordre du mérite de la série féminine

Turner, qui travaille comme coordinatrice du recrutement pour son travail de jour, travaille également au clair de lune en tant qu’analyste de fléchettes pour Sky Sports et participe régulièrement à des événements pour son équipe locale et sur la série féminine, ce qui en fait un style de vie trépidant.

Donnant un aperçu de sa routine, Turner a déclaré: « J’ai travaillé la journée, puis je me suis rendue à Sheffield pour la Premier League de jeudi soir, puis je suis partie à 5 heures du matin pour revenir au travail, puis j’étais debout au à l’aube pour se rendre à Milton Keynes pour la série féminine, donc ça peut être difficile mais je ne changerais ça pour rien au monde.

« J’adore le côté des commentaires. J’adore jouer aux fléchettes et j’apprécie tout ce qui nous est proposé dans la série féminine. Au moment où je suis arrivée au quatrième événement, j’étais assez fatiguée. »

Les deux meilleures joueuses de l’Ordre du mérite final de la série féminine PDC se qualifieront pour participer au Championnat du monde de fléchettes 2023/24, aux côtés de la gagnante du Matchplay mondial féminin 2023.

