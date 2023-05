PDC Women’s Series : Laura Turner parle de sa ligue locale, des difficultés financières et de Beau Greaves | Fléchettes Nouvelles

Laura Turner sur le fait de jouer dans sa ligue locale, les contraintes financières d’être une joueuse de fléchettes et la dernière série féminine PDC

L’analyste des fléchettes de Sky Sports, Laura Turner, parle de jouer dans sa ligue locale afin de s’entraîner en match, des charges financières auxquelles sont confrontés de nombreux joueurs et de Beau Greaves dominant la série féminine PDC.

Turner parlait avant la compétition de ce week-end, avec plus de 110 joueurs prêts à s’affronter pendant deux jours à la Marshall Arena de Milton Keynes.

L’expansion verra 24 événements organisés sur six week-ends en 2023, y compris un prix total de 240 000 £ – doublant le prix en argent par événement à 10 000 £, mais sans action compétitive depuis février, Turner pense qu’il y aura quelques joueurs hors de pratique sur l’oche.

« L’une des choses qui nous manquent, c’est cette pratique de tournoi », a-t-elle déclaré. « Personnellement, je n’ai pas joué dans autant de tournois cette année – l’un étant la série féminine et j’étais au Danemark il y a quelques semaines. Il s’agit d’entrer dans ce flux après avoir fait une petite pause.

« Il a été dominé par Beau (Greaves) et Mikuru (Suzuki) mais j’ai hâte d’y être et j’espère pouvoir construire sur ce que j’ai fait la dernière fois, et j’espère obtenir de bons résultats ce week-end. »

Beau Greaves sera le favori pour collecter plus d’argent lors de la série féminine PDC de ce week-end à Milton Keynes

Le journal PDC est plein à craquer

Afin d’obtenir des matchs compétitifs, Turner a rejoint une ligue locale à Surrey et a joué activement dans des compétitions chaque semaine.

Elle a déclaré: « La pratique est excellente, mais rien ne vous prépare plus que de sortir et de jouer des tournois. Il s’agit d’avoir la confiance lorsque vous entrez dans la salle et pensez » je vais bien « .

« Vous obtenez quatre bouchées de cerise parce que nous avons quatre tournois au cours d’un week-end, donc si le premier ne se déroule pas tout à fait comme prévu, j’espère que vous pourrez en tirer parti.

« Il nous incombe en grande partie, en tant que joueurs, de sortir et de trouver ces tournois car il y a des tournois, mais, comme pour tout, il est temps car le journal du PDC est absolument rempli car nous avons 24 tournois cette année. »

Mikuru Suzuki a mis fin à la remarquable série de 70 victoires de Greaves avec le succès de l’événement trois plus tôt cette année

Existe-t-il des pressions financières ?

« J’ai de la chance d’avoir un sponsor, donc cela m’aide beaucoup à me rendre personnellement à ces tournois, mais beaucoup de joueurs n’ont pas de sponsors. Cela peut être un exercice coûteux et il y a plus d’une centaine d’inscriptions cette fois-ci, il s’agit donc de tirer le meilleur parti de l’opportunité qui nous est présentée par le PDC et j’espère que le prix en argent est bon », a déclaré Turner.

« J’espère que nous gagnerons de l’argent et que cela s’équilibrera.

« En ce qui concerne les sponsors, il s’agit de savoir qui vous pouvez obtenir et qui est prêt à vous soutenir et parce que nous jouons maintenant sur une plate-forme avec le PDC et Sky Sports, j’espère que lorsque cela deviendra de plus en plus grand, plus d’opportunités se développeront pour les femmes. , atténuant certaines des pressions financières. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Turner pense que les opportunités offertes par le PDC telles que la série féminine aideront la prochaine génération de joueuses Turner pense que les opportunités offertes par le PDC telles que la série féminine aideront la prochaine génération de joueuses

Quelqu’un peut-il arrêter Beau ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible S’exprimant sur Love The Darts, Greaves a parlé de son expérience au Championnat du monde et comment elle ferait les choses différemment la prochaine fois S’exprimant sur Love The Darts, Greaves a parlé de son expérience au Championnat du monde et comment elle ferait les choses différemment la prochaine fois

« Elle a remporté les deux titres au Pays de Galles ce week-end, battant Lisa Ashton avec une moyenne de 113 et elle a atteint une moyenne de 107 dans un autre match. Elle est exceptionnelle et c’est la seule joueuse à laquelle nous devons tous aspirer pour être meilleure afin de nous rapprocher. la battant parce qu’elle est la tête et les épaules au-dessus de tout le monde sur le terrain », a admis Turner.

« Elle n’est pas imbattable, mais il en faudra beaucoup. Des gens comme Lisa, Mikuru, Lorraine Winstanley, Aileen de Graaf et Fallon Sherrock – ce sont les meilleurs joueurs qui poussent, mais Beau a en quelque sorte ces engrenages supplémentaires. »

Fallon est toujours en mesure de faire le matchplay féminin

Fallon Sherrock peut produire des moyennes massives sous pression, selon Turner

Sherrock concourra chez elle à Milton Keynes, et depuis sa dernière apparition dans la série féminine, elle a décroché un neuf dard sur le Winmau Challenge Tour – devenant ainsi la première femme à atteindre la perfection dans un événement PDC.

Elle a vaincu Katie Sheldon, Lorraine Winstanley et Aileen de Graaf pour remporter le titre inaugural du World Matchplay féminin à Blackpool l’été dernier.

« Fallon sait en quelque sorte où son jeu plonge et où il ne va pas et sur quoi elle doit travailler. Elle est toujours en mesure de faire le Matchplay et je sais qu’elle voudra avoir une meilleure course ce week-end », a déclaré Turner.

« Parfois, vous avez des week-ends où ils ne vont tout simplement pas, mais elle est une autre de ces joueuses qui peuvent produire des moyennes massives sous pression. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez le moment où Sherrock a remporté le tout premier Matchplay mondial féminin contre Aileen de Graaf à Blackpool Regardez le moment où Sherrock a remporté le tout premier Matchplay mondial féminin contre Aileen de Graaf à Blackpool

Faut-il classer la série féminine ?

Lisa Ashton, Turner, Chloe O’Brien, Katie Sheldon et De Graaf ont participé au premier Women’s World Matchplay l’année dernière

« La série féminine n’est pas classée ni classée, vous pouvez donc avoir ces affrontements difficiles dès le début », a déclaré Turner.

« J’aime bien l’idée de classer les huit meilleurs joueurs pour les séparer. Cependant, à la huitième place dans la course au Matchplay se trouve une joueuse appelée Kim Holden et personne n’aurait particulièrement entendu parler d’elle auparavant, donc vous ne pouvez pas créer les opportunités pour les nouvelles joueuses comme Robyn Byrne, Katie Sheldon et Chloe O’Brien de l’année dernière.

« Ils pourraient ne pas avoir la même opportunité si vous le gardez en tête de série. Cependant, il y a aussi un argument selon lequel si vous le gardez en tête de série, ces huit premiers ont fait cette place et ils pourraient potentiellement mériter d’être classés parce qu’ils sont les meilleurs joueurs.

« Je peux voir l’argument des deux côtés, donc je suis fermement assis sur la clôture et je vois ce qui se passe. »

Calendrier de la Premier League 2023 Nuit 16 P&J Live, Aberdeen 18 mai Play-offs L’O2, Londres 25 mai

Nous sommes de retour pour plus d’action de Premier League Darts du P&J Live, Aberdeen le jeudi 18 mai – en direct sur Sky Sports Action à partir de 19h.