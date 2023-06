PDC Women’s Series : Fallon Sherrock et Beau Greaves se partagent les titres en Allemagne | Fléchettes Nouvelles

Fallon Sherrock et Beau Greaves ont partagé les titres de la série féminine samedi

Fallon Sherrock est revenue dans le cercle des vainqueurs, tandis que Beau Greaves a prolongé son avance au sommet de l’ordre du mérite de la série féminine PDC à Hildesheim samedi.

Le troisième week-end de la série féminine de l’année a commencé avec les événements Nine et Ten à Halle 39, et ce sont Sherrock et Greaves qui se sont partagé le butin.

Sherrock s’est échauffée pour sa défense du matchplay mondial féminin avec victoire, tandis que Greaves a remporté son 13e titre de la série féminine.

La course pour la qualification du World Matchplay féminin se termine dimanche, et Greaves sera la tête de série des Winter Gardens après ses exploits étonnants au cours des 12 derniers mois.

Le dard de Doncaster n’a concédé que quatre jambes en route pour remporter la couronne de l’Event Nine, qu’elle a scellée avec un succès catégorique 5-1 sur la pionnière japonaise Suzuki.

Greaves, surnommée ‘Beau ‘n’ Arrow’, a activé le style dans les dernières étapes de son affrontement contre Suzuki, remportant ses trois dernières manches en 14, 15 et 15 fléchettes pour l’emporter avec une moyenne de 95.

La «reine du palais» Sherrock a clôturé une victoire retentissante 5-2 contre la jeune irlandaise Robyn Byrne pour remporter son 11e titre de la série féminine – et son premier de 2023 dans l’événement dix.

Sherrock – récemment récompensée d’un MBE dans la liste des honneurs de l’anniversaire du roi 2023 – a surmonté un certain nombre de noms de renom pour remporter son premier succès dans la série féminine depuis juin 2022.

« Cela signifiait beaucoup », a déclaré Sherrock. « Maintenant que j’ai cette victoire, j’ai l’impression qu’il y a de la pression sur mes épaules.

« Ma forme en entrant ici a été vraiment bonne, mais c’est une atmosphère totale quand vous venez ici, donc il s’agit de revenir à l’essentiel, et j’espère qu’à l’avenir, il y aura plus d’aperçus de ma meilleure forme.

« Si vous m’aviez dit il y a cinq ans que j’obtiendrais un MBE pour avoir aidé les sports de fléchettes, je ne l’aurais jamais cru.

« Je suis tellement fière de moi. Je suis vraiment reconnaissante et j’espère que cela encouragera plus de femmes à pratiquer ce sport, car regardez ce que la série féminine a fait – le niveau est meilleur que jamais. »

Le triomphe de Sherrock l’a vue grimper au-dessus de Byrne dans l’Ordre du mérite, mais la jeune Irlandaise est sur le point de figurer dans le Matchplay mondial féminin de juillet après une autre solide performance à Hildesheim.

Les deux meilleures joueuses de l’Ordre du mérite final de la série féminine PDC se qualifieront pour participer au Championnat du monde de fléchettes 2023/24, aux côtés de la gagnante du Matchplay mondial féminin Betfred 2023.

Les huit meilleures joueuses de l’ordre du mérite de la série féminine après l’événement 12 se qualifieront pour le matchplay mondial féminin 2023, qui aura lieu le dimanche 23 juillet.

Série féminine PDC 2023

Samedi 24 juin – Halle 39, Hildesheim

Événement neuf

Quarts de finale

Mikuru Suzuki 5-1 Laura Turner

Lisa Ashton 5-4 Fallon Sherrock

Beau Greaves 5-0 Crissy Manley

Corrine Hammond 5-2 Lorraine Hyde

Demi finales

Mikuru Suzuki 5-0 Lisa Ashton

Beau Greaves 5-1 Corrine Hammond

Final

Beau Greaves 5-1 Mikuru Suzuki

Événement dix

Quarts de finale

Aileen de Graaf 5-1 Priscilla Steenbergen

Fallon Sherrock 5-3 Natalie Gilbert

Mikuru Suzuki 5-2 Evonne Taylor

Robyn Byrne 5-2 Paula Jacklin

Demi finales

Fallon Sherrock 5-2 Aileen de Graaf

Robyn Byrne 5-4 Mikuru Suzuki

Final

Fallon Sherrock 5-2 Robyn Byrne

Le World Matchplay se déroule dans les emblématiques Winter Gardens du 15 au 23 juillet alors que 32 des plus grandes stars mondiales s’affrontent pour le trophée Phil Taylor – en direct sur Sky Sports.