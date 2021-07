PDC Women’s Series 2021 : une série de 12 événements devrait avoir lieu, s’appuyant sur le succès de 2020 | Nouvelles de fléchettes

Lisa Ashton a établi un nouveau record le premier jour de l’Open du Royaume-Uni

Le PDC a confirmé le retour de ses séries féminines pour une deuxième année, avec trois week-ends d’action qui seront récompensés par des places pour le Championnat du monde et le Grand Chelem de fléchettes.

Après le succès des Women’s Series de l’année dernière, le PDC a confirmé que les joueuses auront plus d’opportunités que jamais auparavant – avec trois week-ends distincts prévus pour donner aux joueuses une chance de gagner des places dans deux des événements les plus prestigieux de la seconde moitié de l’année.

PDC Série Féminine 2021 Événements 1-4 H+ Hotel, Niedernhausen, Allemagne 28-29 août Événements 5-8 Arène Marshall, Milton Keynes 25-26 septembre Événements 9-12 Métrodôme de Barnsley 23-24 octobre

Les places pour le championnat du monde de fléchettes William Hill 2021/22 seront attribuées aux deux meilleurs joueurs d’un ordre du mérite déterminé par les prix en argent des 12 tournois qui auront lieu en août, septembre et octobre.

Les deux places du Grand Chelem de fléchettes reviendront aux meilleurs joueurs des deuxième et troisième week-ends respectivement, sur la base des prix cumulés remportés dans les épreuves 5-8 pour une place et les épreuves 9-12 pour la deuxième place.

La course débutera à la fin du mois prochain lorsque la série féminine se rendra pour la première fois en Allemagne avec l’hôtel H + à Niedernhausen accueillant quatre événements sur deux jours les 28 et 29 août.

« L’annonce d’aujourd’hui souligne notre engagement à offrir des opportunités aux joueuses. « Les fléchettes féminines continuent de bénéficier d’un profil plus élevé que jamais, et nous voyons une expansion de la série féminine PDC comme la prochaine étape dans la progression du jeu. « Nous sommes ravis que la tournée de cette année intègre des événements en Allemagne, reflétant la croissance des fléchettes féminines à travers le monde. » Directeur général de PDC, Matthew Porter

Les événements 5-8 se joueront à la Marshall Arena de Milton Keynes les 25 et 26 septembre, tandis que la course aux places pour le Championnat du monde et le Grand Chelem se terminera avec les événements 9-12 au Barnsley Metrodome les 23 et 24 octobre.

60 000 £ de prix en argent seront offerts dans les 12 événements alors que le PDC continue de faire des progrès dans le jeu féminin – comme Lisa Ashton, titulaire de la PDC Tour Card, Fallon Sherrock et Deta Hedman parmi ceux qui poursuivront une place.

L’année dernière, le PDC a organisé quatre événements en 2020 où Ashton et Hedman ont pris les places disponibles à Alexandra Palace, tandis qu’Ashton s’est également qualifié pour le Grand Chelem, et que le Japonais Mikuru Suzuki et la Russe Anastasia Dobromyslova ont remporté des places aux Championnats du monde via les qualifications.

