PDC Women’s Series 2021: Fallon Sherrock parle du podcast The Darts Show | Nouvelles de fléchettes

Fallon Sherrock espère faire un retour au championnat du monde PDC via la nouvelle série féminine élargie (PA)

Fallon Sherrock vise un retour au championnat du monde PDC et des débuts en Grand Chelem de fléchettes après avoir eu la chance de mettre fin à l’ennui des 18 derniers mois lors de la série féminine récemment annoncée.

Sherrock était l’invité du dernier épisode du podcast The Darts Show et réagissait mardi à l’annonce que le PDC prévoyait d’offrir aux joueuses plus de chances que jamais.

Une série de 12 tournois et six jours a été annoncée et offrira 60 000 £ de prix en argent, mais tout aussi important une chance de concourir sur les plus grandes scènes avec des places au Grand Chelem de fléchettes et au Championnat du monde à gagner.

Les deux premières places sur un ordre du mérite après les trois week-ends figureront au Championnat du monde, tandis que chaque joueur compilant le plus de prix en argent les deuxième et troisième week-ends gagnera une place au Grand Chelem de fléchettes de novembre.

« C’est une bonne chose pour nous parce que maintenant nous devons aller en Allemagne et à Milton Keynes et Barnsley – ça s’ouvre et nous avons 12 événements », a déclaré Sherrock.

« Nous avons eu un week-end de tout [last year]. Cela ouvre définitivement des opportunités pour les femmes. J’espère que les femmes – surtout après le confinement – reviendront et soutiendront l’événement et prouveront à tout le monde comment nous pouvons jouer. »

Sherrock n’est pas étrangère à une telle opportunité, ayant mérité le droit d’être au Championnat du monde 2019/20 avec une victoire dans la toute première épreuve de qualification féminine – et elle a mémorablement marqué l’histoire avec sa victoire au premier tour contre Ted Evetts.

La reine du palais a soutenu cela avec une victoire sur Mensur Suljovic avant d’être battue dans les 32 derniers par Chris Dobey – mais seulement après que ses exploits ont fait les gros titres du monde entier.

« Cela peut changer votre vie – cela a changé ma vie », a-t-elle ajouté.

« Avoir l’opportunité de jouer au Championnat du monde et au Grand Chelem… Je n’ai jamais joué au Grand Chelem. Pour moi, c’est l’un de mes objectifs.

Sherrock a ravi les foules qui reviendront à Alexandra Palace plus tard cette année

« Mais pour tout le monde d’essayer de jouer au Championnat du monde, parce que c’est une expérience formidable, c’est quelque chose que nous avons tous regardé pendant des années et des années, pour réellement y aller et jouer à un jeu, cela peut changer votre vie.

« Les gens ont besoin d’aller se lancer, de jouer au jeu, d’en profiter et de se lancer dans le grand bain et de se dire ‘tu sais quoi, je vais jouer aux championnats du monde’. »

Sherrock a été obligé de regarder Lisa Ashton et Deta Hedman remporter le championnat du monde l’année dernière – et Ashton a été rejoint par Mikuru Suzuki au Grand Chelem de fléchettes. Mais avec les fans prêts à revenir à pleine capacité à l’Alexandra Palace cette année, Sherrock regarde vers l’avant plutôt que vers l’arrière.

« Ce n’était pas difficile pour moi de les regarder jouer parce que j’en avais l’opportunité – je sentais que j’étais assez bon mais je n’en ai pas fait assez pour me qualifier. « J’avais fait ce que j’avais pu et ce n’était pas assez bien. Je les ai regardés. Je me souviens que Lisa jouait si bien et qu’elle n’avait pas eu de chance, j’étais d’accord avec eux. » Fallon Sherrock sur Lisa Ashton et Deta Hedman

« Je ne suis pas du genre à rester assise là et à dire ‘Je devrais être là’ ou quelque chose comme ça parce que j’avais ma chance et ce n’était pas assez bon. Ces deux femmes étaient les meilleures ce week-end et elles ont eu leur chance.

« Avoir des fans de retour aux événements est génial parce que je ne pense pas que vous vous rendez compte qu’il n’y a pas de soutien derrière vous, vous vous sentez juste à plat. Vous jouez à un jeu mais c’est juste calme, il n’y a rien. Quand vous avez les fans derrière vous, cela vous donne une poussée d’adrénaline, c’est une atmosphère électrique, cela rend tout le jeu tout simplement réel et tout le scénario est réel. »

Sherrock a joué dans la Live League pour rester compétitif et a remporté des victoires impressionnantes en cours de route, dont une contre le champion du monde BDO Wayne Warren.

« Je m’ennuie beaucoup, je veux juste retourner là-bas, revenir aux événements en jouant aux fléchettes. Je veux juste faire des trucs maintenant.

« Là où nous n’avions rien pour vraiment jouer, le fait d’avoir la ligue en ligne nous a donné l’opportunité de perfectionner nos jeux, de reprendre le jeu et d’offrir à une variété de joueurs la possibilité de jouer.

1:08 Sherrock a rejoint les rangs des légendes du sport féminin lorsqu’elle est devenue la première femme à remporter un match aux Championnats du monde de fléchettes Sherrock a rejoint les rangs des légendes du sport féminin lorsqu’elle est devenue la première femme à remporter un match aux Championnats du monde de fléchettes

« J’ai vraiment apprécié. Au début, je me disais ‘Comment puis-je jouer, je ne me souviens pas du match!’ Mais la dernière fois que j’ai joué là-bas, j’ai gagné toute la semaine. J’étais tellement content de la façon dont j’ai joué cette semaine. J’ai hâte de retourner à la semaine des champions maintenant.

« Cela a vraiment aidé mon jeu et je suppose que cela a aidé le jeu de tout le monde, en reprenant le jeu.

« L’annonce d’aujourd’hui souligne notre engagement à offrir des opportunités aux joueuses. « Les fléchettes féminines continuent de bénéficier d’un profil plus élevé que jamais, et nous voyons une expansion de la série féminine PDC comme la prochaine étape dans la progression du jeu. « Nous sommes ravis que la tournée de cette année intègre des événements en Allemagne, reflétant la croissance des fléchettes féminines à travers le monde. » Directeur général de PDC, Matthew Porter

PDC Série Féminine 2021 Événements 1-4 H+ Hotel, Niedernhausen, Allemagne 28-29 août Événements 5-8 Arène Marshall, Milton Keynes 25-26 septembre Événements 9-12 Métrodôme de Barnsley 23-24 octobre

Mais maintenant, après l’annonce du PDC, il y a un objectif et Sherrock est là pour mettre l’agonie d’octobre dernier et la déception de l’école de qualification de février derrière elle, ayant raté l’occasion de reprendre là où elle s’était arrêtée.

Il y a plus de temps pour faire ses preuves maintenant et elle est désespérée de tenter sa chance.

« Deux jambes, c’est bon, j’en ai fini ! » elle rit en pensant à quel point elle était proche de faire un retour d’Ally Pally.

« Tout au long de Q-School, la série féminine, après tout cela, j’ai eu l’impression de me mettre beaucoup de pression.

Sherrock a également eu sa chance en Premier League où elle a dessiné avec Glen Durrant

« J’avais l’impression d’avoir eu beaucoup de pression pour jouer et je n’aurais pas dû faire ça. J’aurais dû y aller, jouer, je n’avais besoin de rien prouver à qui que ce soit.

« Ces derniers mois, j’ai à nouveau profité de ça, sans me mettre de pression, cela m’a rendu plus détendu et je joue simplement mieux.

« Sur le plan de la pratique, j’ai mis quelques heures, j’ai pratiqué les entraînements de match, ma finition parce que j’ai l’impression que lorsque ma finition est parfaite, combinée à mon score, je suis vraiment content de ce morceau de mon jeu. »

