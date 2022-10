PDC Women’s Series 19-20: Beau Greaves dévide Fallon Sherrock pour rejoindre Lisa Ashton à Alexandra Palace | Fléchettes Nouvelles

Beau Greaves (au centre) rejoindra Lisa Ashton (à gauche) à Alexandra Palace pour le championnat du monde avec Fallon Sherrock absent

La sensation adolescente Beau Greaves a ébranlé Fallon Sherrock lors de la série féminine pour décrocher une place au Championnat du monde à Alexandra Palace en décembre aux côtés de Lisa Ashton.

Le dernier jour de l’action de la série féminine au Robin Park Tennis Center de Wigan a vu Greaves décrocher son septième titre consécutif avec un style suprême.

La jeune fille de 18 ans a réussi un incroyable 148 pour tenir le lancer lors de la septième manche d’une finale dramatique de l’événement 19, avec sa rivale la plus proche pour une place Ally Pally, “La reine du palais” Sherrock assise sur les sommets.

‘Beau ‘n Arrow’ a ensuite remporté une victoire de 5-3 avec une pause de 11 fléchettes pour terminer le match avec une moyenne record de 107,86.

Les espoirs de Sherrock reposaient sur la victoire de l’événement 20, mais sa dernière défaite en 16 contre Mikuru Suzuki a assuré la place de Greaves dans l’Ordre du mérite de la série féminine.

Greaves, qui n’a pas participé aux 12 premières épreuves de la série féminine de l’année, se dirigera maintenant vers son premier championnat du monde PDC aux côtés de “The Lancashire Rose” Ashton, Sherrock manquant pour la deuxième fois seulement.

Plus à venir….

