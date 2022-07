PDC va étendre la série féminine à 24 événements en 2023 ; World Matchplay féminin sera à nouveau organisé | Fléchettes Nouvelles

Fallon Sherrock est l’une des huit joueuses participant au premier match mondial féminin à Blackpool dimanche

La Professional Darts Corporation a annoncé que sa série féminine s’étendra à 24 événements pour la saison 2023 avec un prix de 145 000 £ à offrir au total.

Le Women’s World Matchplay à huit joueuses – qui se déroule pour la première fois ce dimanche à Blackpool, en direct sur Sky Sports à partir de 13h – reviendra en 2023.

Fallon Sherrock et Lisa Ashton font partie des joueuses qui participent au premier Women’s World Matchplay.

La qualification pour cet événement l’année prochaine proviendra d’un ordre du mérite de 12 mois à partir des événements de la série féminine en août 2022.

Fléchettes Matchplay du monde féminin en direct Vivre de

L’Ordre du mérite comprendra huit tournois au cours des deux week-ends restants de la série féminine de 2022 ainsi que 12 événements prévus au premier semestre 2023.

Vingt-quatre événements de la série féminine se dérouleront sur six week-ends l’année prochaine. Chaque tournoi vaut 5 000 £ en prix.

Le directeur général de PDC, Matt Porter, a déclaré: “Nous avons été extrêmement encouragés par l’intérêt accru pour la PDC Women’s Series cette année, avec des inscriptions en hausse de 50% à 100 en moyenne, et il y a beaucoup d’excitation avant le Betfred Women’s World Matchplay. le dimanche.

Sherrock (à gauche) joue Katie Sheldon dans les quarts de finale de ce dimanche, avec Lisa Ashton (à droite) pour s’ouvrir contre Chloe O’Brien

“Le Women’s World Matchplay mettra en vedette un excellent mélange de joueuses expérimentées et de visages émergents, et il sera fascinant de les voir sur scène aux Winter Gardens pour remporter ce titre.

“Avec des joueuses qui participent également au Cazoo Grand Slam of Darts et au Cazoo World Championship, les opportunités pour les femmes au sein du PDC n’ont jamais été aussi grandes et c’est un coup de pouce que nous puissions continuer à développer cet aspect du sport en 2023.”

La série féminine se poursuivra avec les événements 13-16 à Hildesheim, en Allemagne, les 27 et 28 août, avant le dernier week-end de l’année à Wigan les 29 et 30 octobre avec les événements 17-20.

Regardez le premier match mondial féminin en direct sur Sky Sports Action à partir de 13 heures dimanche.