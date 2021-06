PDC Super Series : Peter Wright remporte l’épreuve finale de la semaine du Pro Tour à Milton Keynes | Nouvelles de fléchettes

Peter Wright a remporté son deuxième titre Pro Tour de l’année avec une victoire sur Luke Humphries (Image: PDC/Lawrence Lustig)

Peter Wright est revenu dans le cercle des vainqueurs, battant Luke Humphries pour remporter le Players Championship 16 – l’événement final de la Super Series 4.

Snakebite a lutté pour la forme ces derniers temps, n’ayant pas réussi à atteindre les barrages de la Premier League et ayant subi une sortie au quatrième tour à l’Open du Royaume-Uni lors des grands événements de l’année.

Cependant, il a atteint les quarts de finale mercredi à Milton Keynes et a produit une course fulgurante pour remporter son deuxième titre de l’année, culminant avec une victoire de 8-4 sur Luke Humphries en finale où il a obtenu une moyenne de 109.

« Je suis très content », a déclaré Wright, qui a obtenu une moyenne de plus de 100 pour la journée.

« Je semble toujours le laisser jusqu’au dernier jour ! J’étais mené 5-3 contre Ryan Joyce et j’ai dit » Je serai dans la voiture dans une minute, [to wife] Jo’ mais il ne m’a pas achevé. Il m’a laissé me faufiler jambe par jambe.

« Luke est un joueur de qualité. Je l’ai joué plusieurs fois, et cela vous montre à quel point le système de fléchettes que nous avons est bon, c’est qu’il est allé si loin. »

Super Series 4 – Finales du championnat des joueurs de cette semaine Championnat des joueurs 16 Peter Wright 8-4 Luke Humphries Championnat des joueurs 15 José De Sousa 8-7 Ryan Searle Championnat des joueurs 14 José De Sousa 8-6 Michael van Gerwen Championnat des joueurs 13 Joe Cullen 8-6 Gerwyn Prix

Wright, le numéro 2 mondial, remporte le premier prix de 10 000 £ et consolide sa position derrière Gerwyn Price au sommet du classement mondial après que Michael van Gerwen se soit retiré de la dernière journée d’action – laissant le Néerlandais troisième au monde et sans un titre depuis novembre de l’année dernière.

Wright a débuté la journée avec des victoires sur Scott Williams et Lorenzo Pronk avant de tirer la première des quatre moyennes à trois chiffres de la journée en devançant notre Ryan Joyce 6-5.

Le champion du monde 2020 est ensuite passé par un autre décideur de dernière étape pour battre Brendan Dolan avant d’avoir une moyenne de 103 pour battre Rob Cross 6-1 en quart de finale et 106 pour blanchir Callan Rydz dans les quatre derniers.

Titres de championnat des joueurs 2021 3 José De Sousa 2 Jonny Clayton, Joe Cullen, Peter Wright 1 Brendan Dolan, Gerwyn Price, Callan Rydz, Michael Smith Raymond van Barneveld, Dimitri Van den Bergh Dirk van Duijvenbode

Humphries était également en pleine forme tout au long de la journée pour atteindre sa quatrième finale de l’année. Le double champion du monde junior a atteint sa première grande finale télévisée à l’Open du Royaume-Uni en mars et a déjà perdu contre Jose De Sousa et Price en finale du Pro Tour cette année.

Et il a de nouveau échoué contre Wright, qui a pris une avance de 3-0 en finale avec 15, 13 et 11 jambes de fléchettes qui comprenaient deux pauses du lancer de Humphries. Snakebite était sur le pied arrière lorsque Humphries a réclamé les deux suivants, mais une autre rafale à trois jambes de Wright a suffi à le ramener à deux de la ligne d’arrivée.

Humphries attend toujours un titre senior après une quatrième défaite finale en 2021 (Image : PDC/Lawrence Lustig)

La paire a divisé les quatre dernières étapes, Wright remportant les deux dernières pour laisser ‘Cool Hand Luke’ toujours à la recherche de son premier titre senior tout en remportant un 36e à lui.

Après avoir gagné mardi et mercredi, la séquence de victoires consécutives de De Sousa a été interrompue à 13 par l’Autrichien Rowby-John Rodriguez, tandis que Price a été battu dans les huit derniers par le Néerlandais Dirk van Duijvenbode qui a également mis fin aux espoirs du champion de Premier League Jonny Clayton.

De Sousa a fait peu de mal, en lançant sept 180 et en remportant trois énormes finitions dans une moyenne de match de 106, mais Rodriguez lui-même en moyenne 98 en route vers une victoire de 6-5 au deuxième tour grâce à un décideur au dernier match.

Dans la course pour une place au World Matchplay, le Letton Madars Razma est revenu à la dernière place du Pro Tour après une course aux 32 derniers qui a éliminé Stephen Bunting de la 16e et dernière place, tandis que les courses de Humphries et Rydz jeudi les laissent regarder bon pour un premier Blackpool.

Le Pro Tour reprend à Coventry le mois prochain avec le dernier lot d’événements Pro Tour, les quatre événements du championnat des joueurs représentent la dernière chance de qualité pour le World Matchplay avec le champ de 32 qui sera confirmé après l’événement final le vendredi 9 juillet.

Championnat des joueurs 2021 16 résultats

16 derniers

Adrian Lewis 6-3 Steve Brown

Callan Rydz 6-2 Jason Heaver

Rob Croix 6-4 Michael Smith

Peter Wright 6-5 Brendan Dolan

Steve Beaton 6-2 Lewis Williams

Luke Humphries 6-5 Rusty-Jake Rodriguez

Gerwyn Prix 6-5 Vincent van der Voort

Dirk van Duijvenbode 6-2 Jonny Clayton

Quarts de finale

Callan Rydz 6-3 Adrian Lewis

Peter Wright 6-1 Rob Cross

Luke Humphries 6-5 Steve Beaton

Dirk van Duijvenbode 6-3 Gerwyn Prix

Demi finales

Peter Wright 7-0 Callan Rydz

Luke Humphries 7-3 Dirk van Duijvenbode

Final

Peter Wright 8-4 Luke Humphries

