PDC Super Series 2021 : Peter Wright bat Michael van Gerwen en finale du Players Championship | Nouvelles de fléchettes

Peter Wright a remporté son troisième titre de la saison avec une victoire 8-2 sur Michael van Gerwen jeudi (Image: Lawrence Lustig/PDC)

Peter Wright a veillé à ce que la sécheresse du titre PDC de Michael van Gerwen se poursuive avec une victoire de 8-2 dans un événement final passionnant de la Super Series de cette semaine à Coventry.

Après Ross Smith, Stephen Bunting et Chris Dobey avaient remporté des titres les trois jours précédents pour confirmer leur place au World Matchplay via le Pro Tour Order of Merit, les quatre derniers du dernier jour d’action à Coventry avaient un pedigree majeur.

James Wade et Jose De Sousa ont rejoint MvG et Wright pour composer un dernier carré de haute qualité où ce sont les deux anciens champions du monde qui l’ont emporté pour mettre en place une confrontation alléchante sur quatre jours d’action.

Van Gerwen – sans titre depuis sa victoire en finale du championnat des joueurs en novembre – a battu Jose De Sousa 7-2 en demi-finale, après avoir déjà représenté Michael Smith, Dave Chisnall, Dobey, John Henderson et Adam Gawlas plus tôt dans la journée.

Wright, qui a déjà deux titres Pro Tour cette saison à son actif, a battu Wade en demi-finale par le même score de 7-2 après des victoires sur Daryl Gurney, Danny Noppert, Martijn Kleermaker, Steve Brown et Boris Krcmar pour mettre en place le Affrontement de Van Gerwen.

Super Series 5 – Finales du championnat des joueurs de cette semaine Championnat des joueurs 17 Stephen Bunting 8-4 Dimitri Van den Bergh Championnat des joueurs 18 Chris Dobey 8-7 José De Sousa Championnat des joueurs 19 Ross Smith 8-4 Brendan Dolan Championnat des joueurs 20 Peter Wright 8-2 Michael van Gerwen

Wright avait remporté les derniers championnats des joueurs des Super Series 2 et Super Series 4 cette saison, mais à Van Gerwen, il affrontait un rival familier qui ne disputait que sa deuxième finale de 2021.

Snakebite a produit une série de belles performances lors de sa course à la finale, avec une moyenne de plus de 100 à quatre reprises, mais après avoir pris une avance de 3-0 avec quelques finitions cliniques contre Van Gerwen, il avait gardé le meilleur pour la fin.

La poursuite de Van Gerwen pour un premier titre en 2021 passera désormais à Blackpool et à la couronne World Matchplay qu’il a remportée deux fois auparavant (Image: Lawrence Lustig/PDC)

Van Gerwen avait besoin d’un 130 pour qu’un 12 fléchettes riposte lors de la quatrième étape, mais il ne réussirait qu’une étape de plus alors que Wright – en utilisant encore un nouveau jeu de fléchettes – a remporté cinq des six suivants pour une autre dernière journée de 10 000 £ en premier. prix.

« Battre Michael signifie beaucoup et battre les joueurs que j’ai battus en chemin est formidable », a déclaré Wright, qui a obtenu une moyenne de 109 lors de sa victoire finale.

« J’avais quelques fléchettes en vrac et j’ai raté tellement de doubles contre des gens, mais c’est bien de gagner. Je n’ai eu les fléchettes d’or que mercredi matin.

« J’aime ces fléchettes, elles sont nouvelles et je les adore – la façon dont elles ressemblent au tableau aussi. J’ai l’impression que je veux jouer aux fléchettes, je ne voulais pas trop en montrer avant Blackpool. Je peux gagner il. »

Titres de championnat des joueurs 2021 3 José De Sousa, Peter Wright 2 Jonny Clayton, Joe Cullen 1 Brendan Dolan, Gerwyn Price, Callan Rydz, Michael Smith Raymond van Barneveld, Dimitri Van den Bergh Dirk van Duijvenbode, Stephen Bunting, Chris Dobey Ross Smith

Champ World Matchplay confirmé – tirage au sort prévu pour vendredi

Après le drame des trois premiers jours qui avaient vu Bunting et Dobey réclamer le prix des gagnants de 10 000 £ pour entrer dans les spots de Matchplay et Ross Smith cimenter ses débuts à Blackpool, il ne devait y avoir aucun héroïsme de la part de ceux qui regardaient de l’extérieur.

Dimitri Van den Bergh a fait sa percée majeure à Milton Keynes l’année dernière en remportant le trophée Phil Taylor (Image : Lawrence Lustig/PDC)

Cela signifiait que Callan Rydz et Ryan Searle s’accrochaient aux dernières places du peloton, et ils rejoindront cinq autres noms pour faire leurs débuts au Betfred World Matchplay, qui se déroulera à Blackpool et espère réunir une foule complète à partir de lundi juillet. 19, avec le début de l’action le samedi 17 juillet.

Le Sud-Africain Devon Petersen, l’Australien Damon Heta, le finaliste du Grand Prix mondial Dirk van Duijvenbode, Ross Smith et le double champion du monde junior Luke Humphries sont également en lice pour leur premier aperçu des emblématiques Winter Gardens lorsque le jeu commencera l’action en direct sur Sky Sports.

Le numéro 1 mondial et champion du monde Gerwyn Price est en tête des têtes de série, avec le double champion Van Gerwen tête de série troisième et le champion en titre Dimitri Van den Bergh tête de série huitième.

700 000 £ de prix en argent et le prestigieux trophée Phil Taylor sont à gagner avec trois autres anciens champions du domaine, James Wade, Rob Cross et Gary Anderson étant respectivement classés quatrième, cinquième et sixième.

World Matchplay 2021: The Field (le tirage aura lieu le vendredi 9 juillet) Joueurs classés Qualifications Pro Tour (1) Prix ​​Gerwyn Brendan Dolan (2) Peter Wright Devon Petersen (3) Michael van Gerwen Damon Heta (4) James Wade Danny Noppert (5) Rob Croix Dirk van Duijvenbode (6) Gary Anderson Ross Smith (7) Michael Smith Mensur Suljovic (8) Dimitri Van den Bergh Stephen Bunting (9) Dave Chisnall Mervyn roi (dix) José De Sousa Luc Humphries (11) Nathan Aspinall Gabriel Clemens (12) Glen Durrant Vincent van der Voort (13) Krzysztof Ratajski Ryan Searle (14) Daryl Gurney Ian Blanc (15) Joe Cullen Callan Rydz (16) Jonny Clayton Chris Dobey

Rejoignez-nous pour une avant-première spéciale World Matchplay le mardi 13 juillet

Championnat des joueurs 20, Coventry

Final

Peter Wright 8-2 Michael van Gerwen

Demi finales

Michael van Gerwen 7-2 José De Sousa

Peter Wright 7-2 James Wade

Quarts de finale

José De Sousa 6-3 Chas Barstow

Michael van Gerwen 6-5 Michael Smith

James Wade 6-3 Gerwyn Prix

Peter Wright 6-3 Danny Noppert

