PDC Pro Tour 2021 : la Super Series 5 démarre avec une victoire pour Stephen Bunting | Nouvelles des fléchettes

Stephen Bunting a remporté son premier titre PDC depuis 2016 avec une victoire lors de l’événement d’ouverture de la Super Series 5 (Image: PDC/Lawrence Lustig)

La Super Series 5 a débuté à Coventry lundi – le premier des cinq jours consécutifs d’action sur le PDC Pro Tour et Stephen Bunting est sorti victorieux pour donner un énorme coup de pouce à ses espoirs en World Matchplay.

Une semaine chargée à Coventry a commencé avec le premier des quatre événements du championnat des joueurs et jeudi, les 32 places du prochain événement de classement télévisé majeur seront confirmées et The Bullet a pratiquement confirmé un retour à Blackpool.

L’ancien champion du monde BDO a débuté la journée en dehors des places de qualification pour la pièce maîtresse de l’été aux Winter Gardens, mais une victoire 8-4 sur le champion en titre du Matchplay Van den Bergh l’a catapulté à la septième place du classement du Pro Tour.

Cela garantit presque une place dans le prestigieux tournoi sur la côte du Lancashire, mais plus important encore pour Bunting, c’était un retour dans le cercle des vainqueurs pour la première fois en 2016 – le dernier des deux titres du Pro Tour depuis qu’il est passé aux rangs du PDC.

Super Series 5 – Finales du championnat des joueurs de cette semaine Championnat des joueurs 17 Stephen Bunting 8-4 Dimitri Van den Bergh

« C’est un sentiment incroyable d’être à nouveau ici en tant que gagnant », a déclaré Bunting, qui a également remporté le premier prix de 10 000 £ pour sa journée de travail.

« Beaucoup de gens savent que j’étais sur le point de faire mes valises il y a quelques années, mais depuis lors, j’ai travaillé si dur dans les coulisses, j’ai tout mis en place.

« Essayer de me qualifier pour le World Matchplay était ma priorité cette semaine, donc venir ici et remporter le titre le premier jour est au-delà de mes rêves.

« Je sais que je joue bien, mais je crois honnêtement qu’il y a beaucoup plus dans le casier et je peux me détendre maintenant en sachant que je vais à Blackpool. »

Titres de championnat des joueurs 2021 3 José De Sousa 2 Jonny Clayton, Joe Cullen, Peter Wright 1 Brendan Dolan, Gerwyn Price, Callan Rydz, Michael Smith Raymond van Barneveld, Dimitri Van den Bergh Dirk van Duijvenbode, Stephen Bunting

Téléchargez et abonnez-vous : podcast The Darts Show Rejoignez-nous pour une avant-première spéciale World Matchplay le mardi 13 juillet

Après des victoires sur Martin Lukeman, Sean Fisher et Aaron Beeney, Bunting a battu Richie Edhouse pour organiser une confrontation avec Raymond van Barneveld qui avait profité d’une belle journée de travail pour atteindre les quarts de finale.

Après que Bunting a dépassé Barney, l’homme de St Helen’s a réalisé une brillante performance pour battre le n ° 1 mondial et champion du monde Gerwyn Price dans les quatre derniers avant son triomphe final sur Van den Bergh.

Le Belge visait une deuxième victoire du Pro Tour de la saison après avoir fait sa percée sur le Pro Tour plus tôt cette année. Le Dreammaker a en moyenne plus de 100 dans cinq de ses matchs, dont 110 lors d’une victoire 6-1 sur Keane Barry.

Ailleurs, les joueurs ont continué à se disputer une place dans la course pour se qualifier pour le World Matchplay de juillet alors que Brendan Dolan et Mervyn King ont cimenté leurs places dans les positions de qualification de l’Ordre du mérite ProTour avec des courses aux quarts de finale.

Cependant, l’attente de Michael van Gerwen pour un titre continue. Le Néerlandais a remporté le tournoi depuis la finale du championnat des joueurs en novembre et il a été battu dans un thriller contre Price.

Van Gerwen menait 5-2 contre le Gallois, mais l’Iceman est revenu en force pour l’emporter 6-5 malgré la moyenne de 109 de MvG.

Championnat des joueurs 17, Coventry

Final

Stephen Bunting 8-4 Dimitri Van den Bergh

Demi finales

Stephen Bunting 7-5 Prix Gerwyn

Dimitri Van den Bergh 7-4 José De Sousa

Quarts de finale

Stephen Bunting 6-2 Raymond van Barneveld

Gerwyn Prix 6-5 Michael van Gerwen

José De Sousa 6-3 Mervyn Roi

Dimitri Van den Bergh 6-3 Brendan Dolan

Les fléchettes sont de retour sur votre Sports aériens écrans en juillet, avec neuf jours de couverture des emblématiques Winter Gardens et du World Matchplay – l’action commence le samedi 17 juillet