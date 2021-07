PDC Pro Tour 2021: Chris Dobey remporte le premier titre du classement avec une victoire sur Jose De Sousa | Nouvelles des fléchettes

La persévérance de Chris Dobey a payé puisqu’il a finalement remporté son premier titre de classement. Photo : Laurent Lustig

Chris Dobey a remporté le premier titre de classement de sa carrière de manière dramatique en devançant Jose De Sousa lors de la finale du Players Championship 18 à Coventry, mardi.

Le lanceur de Bedlington a remporté sa cinquième finale de classement avec de brillantes fléchettes lors de l’événement, mais semblait sur le point de manquer une fois de plus.

De Sousa est revenu de 3-0 et 4-1 pour mener 7-6, mais a raté huit fléchettes de match lors des deux matchs suivants alors que Dobey a remporté une victoire spectaculaire et s’est placé dans une place de qualification provisoire pour le World Matchplay.

Super Series 5 – Finales du championnat des joueurs de cette semaine Championnat des joueurs 17 Stephen Bunting 8-4 Dimitri Van den Bergh Championnat des joueurs 18 Chris Dobey 8-7 José De Sousa

« Obtenir enfin un titre signifie le monde », a déclaré Dobey. « Je suis content d’aujourd’hui – j’ai joué solide toute la journée.

« J’ai joué dans des compétitions locales et les derniers matchs ont été mon jeu, et je l’ai prouvé aujourd’hui. J’étais à terre contre Willie Borland, pareil contre Stephen Bunting. Je ne pense pas avoir jamais perdu contre Jose – j’ai un excellent bilan.

« Je n’ai jamais été aussi nerveux de ma vie pour ces doubles [at the end of the final]. Ils n’étaient pas loin mais il a raté le double, il aurait probablement dû gagner mais je l’ai fait maintenant.

« J’ai déjà eu l’expérience d’être en finale, mais je n’ai pas dépassé cette ligne gagnante. Je dis depuis longtemps maintenant qu’une fois que j’aurai obtenu cette première, j’espère pouvoir en avoir plus à mon actif. «

Titres de championnat des joueurs 2021 3 José De Sousa 2 Jonny Clayton, Joe Cullen, Peter Wright 1 Brendan Dolan, Gerwyn Price, Callan Rydz, Michael Smith Raymond van Barneveld, Dimitri Van den Bergh, Dirk van Duijvenbode Stephen Bunting, Chris Dobey

Dobey n’a perdu que deux manches lors de victoires contre Jeff Smith et Luke Humphries – avec une moyenne de plus de 105 lors de son premier match – et a dû traverser une manche décisive contre Borland pour atteindre les 16 derniers.

Là, il a battu le champion de Premier League et de Masters Jonny Clayton 6-3, avant d’aller jusqu’au bout contre le vainqueur de lundi Bunting et le Néerlandais Maik Kuivenhoven pour réserver une place en finale.

L’événement de mardi a vu Dobey atteindre sa première finale depuis plus de deux ans et était également la première fois en 2021 où il a remporté les 16 derniers, lui donnant l’espoir de revendiquer un retour au World Matchplay plus tard ce mois-ci.

« J’étais à un mile de distance avant cette semaine », a-t-il admis. « Je joue bien depuis plusieurs mois et je n’ai eu aucune chance.

« Ce sera incroyable de jouer à nouveau devant des fans – je pense que c’est ce qui manque à tout le monde. J’espère que je pourrai continuer à jouer comme je l’ai fait aujourd’hui, et qui sait. »

« 𝗜’𝘃𝗲 𝗶𝘁, 𝗜’𝘃𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗱𝗼𝗻𝗲 𝗶𝘁 » Écoutez un Chris Dobey extatique après avoir scellé le titre au Players Championship 18, remportant son tout premier titre PDC et se plaçant provisoirement dans le World Matchplay ! pic.twitter.com/MwAEAount7 – Fléchettes PDC (@OfficialPDC) 6 juillet 2021

De Sousa était revenu 6-4 en demi-finale contre Ryan Searle pour remporter les trois dernières manches, survivant à trois fléchettes manquées de l’Anglais et éliminant 152 et 107 pour réserver sa place dans le décideur.

Il a également battu Darius Labanauskas lors d’un match décisif, mais n’a perdu qu’un total de six matchs lors d’autres victoires contre Mervyn King, Steve Lennon, Jelle Klaasen et Adam Gawlas.

Searle et Kuivenhoven ont été perdants en demi-finale, tandis que King et Bunting ont été rejoints en quarts de finale par Scott Mitchell et le Croate Boris Krcmar – qui a remporté une victoire mémorable contre le champion du monde Gerwyn Price alors qu’il atteignait les huit derniers pour la deuxième fois. en 2021.

L’événement de mardi a également présenté la rare réalisation de neuf fléchettes des deux joueurs dans un match, alors que Danny Noppert puis Martin Atkins ont décroché des jambes parfaites lors d’un match nul au deuxième tour que le Néerlandais Noppert a remporté 6-3.

Championnat des joueurs 18, Coventry

Final

Chris Dobey 8-7 José De Sousa

Demi finales

José De Sousa 7-6 Ryan Searle

Chris Dobey 7-6 Maik Kuivenhoven

Quarts de finale

José De Sousa 6-1 Mervyn Roi

Ryan Searle 6-0 Boris Krcmar

Chris Dobey 6-5 Stephen Bunting

Maik Kuivenhoven 6-5 Scott Mitchell

