Jonny Clayton définit le rythme de la Premier League Darts après cinq tours de matches, le directeur général du PDC, Matt Porter, espère que la compétition pourra se terminer devant une foule (Image: Lawrence Lustig / PDC)

Malgré le retrait du n ° 1 mondial moins de 10 heures avant le début de la Premier League Darts, le directeur général du PDC, Matt Porter, est ravi de la nature compétitive de la compétition de cette année et espère toujours que les phases finales se joueront devant une foule.

« C’est un jeu d’attente, mais je veux juste rassurer tout le monde, que vous soyez un fan, un joueur, une partie prenante, nous sommes prêts à faire tout ce que nous devons faire dès que nous sommes autorisés », a déclaré Porter dans le dernier épisode. de Le podcast Darts Show.

«Nous ne prenons pas cela comme du temps libre. Nous avons mis en place le plan A au plan Z et cela a été prouvé, je pense, par le contenu que nous avons livré et la façon dont nous l’avons livré.

« Il s’agit d’avoir la capacité de penser debout et de préparer les choses en arrière-plan. Bien qu’il ne semble pas qu’il se passe grand-chose, en arrière-plan, un million de pièces de puzzle sont mises en place et c’est à peu près obtenir le dernier autorisé. «

La planification d’une saison sportive a été délicate au cours des 12 derniers mois, mais le PDC a réagi avec innovation et rapidité au cours de la dernière année pour offrir un calendrier de fléchettes aussi fort que possible – du Home Tour lors du premier verrouillage à un championnat du monde joué. presque entièrement à huis clos.

Le début de la Premier League 2021, qui avait déjà retardé la nomination de son dernier entrant, a été repoussé de deux mois par la pandémie de coronavirus, puis contraint à huis clos alors que les restrictions restaient en place avant de se voir remettre un autre défi il y a un peu moins de quinze jours.

Gerwyn Price – le n ° 1 mondial, nouvellement sacré champion du monde et sans doute le joueur le plus dominant du sport au cours des 18 derniers mois – a été contraint de se retirer de la Premier League après avoir renvoyé un test positif pour Covid-19.

La nouvelle est arrivée moins de 10 heures avant le début de la soirée d’ouverture, et très rapidement, il a été annoncé que James Wade allait remplacer Price et la fureur habituelle des médias sociaux sur la poursuite du tournoi a suivi.

La façon dont le monde est maintenant doit y avoir une procédure, et avec des précédents établis à la suite de tests positifs au Grand Prix du Monde, sur le Tour d’Europe et au Championnat du Monde, pour Porter et l’équipe PDC, c’était simple.

« C’est un signe des temps, n’est-ce pas vraiment », a ajouté Porter.

«Perdre votre n ° 1 mondial et champion du monde est très décevant, mais malheureusement, nous devons suivre les règles et Gerwyn a été testé positif.

Gerwyn Price a été exclu de la Premier League après avoir renvoyé un test de coronavirus positif

«C’est très malheureux pour l’événement, très malheureux pour Gerwyn, très chanceux pour James Wade – fair-play pour lui pour sa coopération et sa volonté de se rendre à Milton Keynes par hasard et il en a obtenu la récompense.

« Nous devons suivre les règles. Si nous ne suivons pas les règles, nous ne pouvons pas organiser l’événement. Je pense qu’il arrive à la fin de son isolement maintenant et j’espère que sa santé restera bonne et il pourra être de retour sur le terrain. embarquez le plus tôt possible. «

Wade était la première réserve, il était à Milton Keynes et avait été testé exactement pour cette raison, donc c’était un processus assez simple qu’il prendrait la place de Price et s’insérerait simplement dans les matches de Iceman.

Premier League Darts: matchs de la nuit 6 Rob Cross contre Gary Anderson Jose de Sousa contre James Wade Jonny Clayton contre Dimitri Van den Bergh Glen Durrant contre Michael van Gerwen Nathan Aspinall contre Peter Wright

Ce qui a suivi a été le début le plus compétitif de la Premier League dont presque tout le monde se souvienne.

Neuf fléchettes consécutives de Jose de Sousa et Jonny Clayton, plus de 100 moyennes et les neuf meilleurs joueurs du tableau séparés par seulement trois points après la victoire de De Sousa sur Dimitri Van den Bergh lors du dernier match de la phase d’ouverture.

Seul le champion en titre Glen Durrant est coupé à la dérive alors que la compétition reprend à la Marshall Arena de Milton Keynes lundi avec quatre autres nuits d’action – à la fin, ces deux joueurs seront éliminés.

« Je me sens pour Glen », a déclaré Porter. « Il traverse manifestement des moments très difficiles sur le plateau et j’espère que c’est quelque chose qu’il pourra surmonter. Je sais que c’est quelque chose auquel il est confronté et auquel il s’attaque. Ce n’est pas un de ces joueurs qui pense juste que tout va bien et le porte. en faisant ce qu’il fait.

« Il essaie de redresser les choses et c’est parce qu’il est un vrai professionnel. Les autres – c’est jeter tous les noms en l’air, n’est-ce pas?

1:07 Jonny Clayton a frappé la première de deux finitions de neuf dards en autant de nuits Jonny Clayton a frappé la première de deux finitions de neuf dards en autant de nuits

« C’est ce qui suscite un bon intérêt sportif. Personne ne veut voir des walkovers et des gens gagner la ligue par 20 points, parce que c’est ennuyeux. Vous ne voulez pas savoir qui gagne jusqu’à la fin et c’est ce que nous avons pour le moment. c’est génial.

«Jonny et Dimi ont montré de grands signes, mais tout le monde est penché derrière eux.

«Même Jose, qui a peut-être eu du mal les deux premières nuits en termes de résultats, a remporté la performance de la soirée deux fois en cinq nuits et il est neuvième!

« Cela vous montre simplement que c’est le jeu de n’importe qui. »

1:03 Ayant été le receveur de la jambe parfaite de Clayton, Jose De Sousa a distribué l’un des siens Ayant été le receveur de la jambe parfaite de Clayton, Jose De Sousa a distribué l’un des siens

Cela fait maintenant plus d’un an que le PDC a accueilli une salle comble pour l’un de ses événements dans ce pays. Une petite foule à quelques reprises en Europe et une poignée lors de la soirée d’ouverture du Championnat du Monde sont les seules fois où des clients payants sont passés par la porte.

Mais à mesure que les restrictions commencent à s’atténuer, les espoirs de retour des foules commencent à grandir. Les épreuves de test sont déjà en place, et World Snooker jouera son tournoi à Sheffield avec une foule et le PDC surveillera de près ses collègues de Matchroom.

Le plan, comme il l’a toujours été, est pour une foule dans la dernière semaine de la Premier League, qui survient une semaine après le prochain assouplissement du verrouillage et finalement – comme Barry Hearn l’a dit au podcast il y a quinze jours, d’avoir un plein maison pour le World Matchplay à Blackpool.

La Premier League a été tenue à l’écart des lumières vives habituelles et des grandes foules, bien que le PDC espère accueillir un nombre limité de fans en mai.

L’équipe de Porter est prête, même si le préavis est court et avec de petites fenêtres pour la vente de billets.

«Nous avons eu des conversations préliminaires, nous savons que les sites sont prêts à être utilisés, nous avons un plan en place, nous avons juste besoin de savoir que nous sommes autorisés à le faire et de voir si les gens veulent venir.

« De toute évidence, le temps presse. Je pense que c’est un peu plus de quatre semaines maintenant, donc nous n’avons pas beaucoup de temps, mais ce ne serait pas non plus une énorme quantité de billets, alors j’espère que nous pourrons faire avancer les choses là-bas, mais nous sommes entre les mains des autres, comme toujours.

«Nous sommes le 17 mai – la prochaine étape du déverrouillage – on parlait initialement de foules de 1 000 ou 50% de capacité pour les événements en salle. C’est la référence que nous recherchons, donc les choses continuent à avancer.»

L’année de fléchettes s’est centrée sur quelques blocs d’événements Pro Tour, cela a signifié que 12 compétitions de championnat de joueurs ont eu lieu, aux côtés du Masters, de l’Open du Royaume-Uni et du début de la Premier League.

Les World Series ont déjà été déplacés, seuls les Nordic Masters et les World Series Finals se déroulent en Europe. La Coupe du monde de fléchettes aura lieu à Jena en Allemagne en septembre plutôt qu’à la date prévue de juin, et dans l’état actuel des choses, il n’y a pas d’événements du circuit européen au calendrier.

« Nous avons beaucoup de sites en attente, des endroits où les joueurs ont l’habitude d’aller », ajoute Porter.

« De toute évidence, il y a différents pays impliqués, donc il y a différentes étapes de restrictions là-bas, mais la position simple est que nous sommes prêts à agir rapidement, comme et quand nous le pouvons.

«Nous devons être conscients des voyages et des hôtels, des exigences de test, de la quarantaine. En fin de compte, pour le moment, nous ne pouvons rien faire, donc nous n’allons rien faire, mais quand nous le pourrons, nous serons prêts à bouger.

« Nous ne jouerons pas l’European Tour à huis clos, donc ça va dépendre des foules.

« Nous sommes probablement au tiers du temps, mais je ne dirais pas du point de vue du contenu – nous espérons certainement revenir en arrière la seconde moitié de l’année si vous le souhaitez.

« La norme a été phénoménale, elle a été excellente. Il a été frustrant de ne pas avoir vraiment bougé en termes de foule, même si, espérons-le, les roues commencent à tourner là-bas.

« Ce sont juste les défis habituels des tests et des voyages à l’étranger qui nous ont gâtés, mais à part ça, c’est quelque chose auquel nous nous habituons. »

