Pchum Ben, le festival cambodgien annuel, honore les morts en ouvrant les portes de l’enfer

Le Cambodge a battu toutes les autres nations pour être le champion des rituels les plus innovants de tous les temps. Chaque année, le Cambodge célèbre un festival qui voit les portes de l’Enfer s’ouvrir pour nourrir les fantômes des mauvais esprits pendant 15 jours.

Le festival Pchum Ben permet aux familles du pays d’honorer et de nourrir leur longue lignée d’ancêtres. Également connu sous le nom de Festival khmer des ancêtres, l’événement a lieu une fois par an entre les mois de septembre et d’octobre. Cette période de l’année marque le 10e mois du calendrier lunaire khmer.

Selon The Mirror, les portes de l’enfer sont ouvertes tout au long des quinze jours et des fantômes affamés errent parmi les vivants. Comme le festival mexicain “Dia de Los Muertos” montré dans le film d’animation de Disney “Coco”, le festival consiste à honorer les morts.

Les fantômes errent dans les cimetières et les temples, à la recherche d’un bon repas préparé par leurs proches. On pense que si les vivants ne les honorent pas, ils en subissent également les conséquences. On dit qu’un esprit bien nourri apporte la bonne fortune à la famille, mais un esprit à l’estomac vide retournera en enfer à la fin du festival et transmettra ses souffrances aux parents vivants.

Ce festival unique voit les familles du pays d’Asie du Sud-Est offrir de la nourriture à sept générations d’ancêtres. Les gens se lèvent tôt le matin pour préparer des plats avant le lever du soleil. Les esprits n’aiment pas la lumière du soleil. Par conséquent, même si un seul rayon de soleil apparaît, il est considéré comme trop tard pour faire une offrande.

Un moine de Phnom Penh, la capitale du Cambodge, Om Sam Ol a déclaré : « On pense que certains morts sont punis pour leurs péchés et brûlent en enfer – ils souffrent beaucoup et y sont torturés. L’enfer est loin des gens ; ces âmes et ces esprits ne peuvent pas voir le soleil ; ils n’ont pas de vêtements à porter, pas de nourriture à manger. Il a en outre ajouté : « Phchum Ben est la période où ces esprits reçoivent des offrandes de leurs parents vivants et obtiennent peut-être un certain soulagement – ​​les parents consacrent et leur consacrent de la nourriture et d’autres offrandes.

