PCHS Interact et le Rotary organisent la fête d’Halloween 2022 à Grange – Shaw Local

Le samedi 22 octobre, le PCHS Interact et le Rotary du comté de Putnam ont organisé la fête et le défilé d’Halloween de Grange à la caserne de pompiers McNabb.

Il y avait plus de 40 participants au concours de costumes. Après le jugement des costumes et le défilé, les enfants et leurs parents ont apprécié des jeux tels que le cakewalk, le Frankenstein Flush et le Witch Hunt Ring Toss.

Les participants ont également apprécié des prix, des boissons et des collations. Il y avait plus de quatre grands bacs de conserves qui ont été donnés par les participants au PC Food Pantry.

Le groupe souhaitait remercier Brad Popurella, chef des pompiers et Andy Jackson, directeur des services médicaux d’urgence du comté de Putnam, ainsi que l’équipe qui a rendu possible l’organisation de la fête et du défilé d’Halloween de Grange à la caserne de pompiers McNabb.