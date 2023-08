PCB invite Jay Shah de BCCI au Pakistan pour regarder l’ouverture de la Coupe d’Asie : rapport

Le Pakistan Cricket Board (PCB) a invité vendredi Jay Shah, secrétaire de la BCCI et président de l’ACC, à assister au match d’ouverture de la Coupe d’Asie entre le Pakistan et le Népal le 30 août à Multan. Le PCB a déclaré qu’en plus de Shah, il avait également invité les chefs d’autres conseils d’administration qui font partie de l’Asian Cricket Council pour le match d’ouverture. Une source bien informée du PCB a déclaré que l’invitation avait été envoyée à Shah plus par espoir que par toute attente réaliste de sa visite au Pakistan.

« Le PCB a essentiellement donné suite à l’invitation qui a été adressée verbalement par le président Zaka Ashraf à Jay Shah lorsqu’ils se sont rencontrés tous les deux à Durban pour la réunion de la CPI », a déclaré la source.

Les médias pakistanais avaient alors rapporté que Shah avait accepté l’invitation du PCB, mais le secrétaire de la BCCI a nié cette affirmation.

« Le PCB était évidemment embarrassé après que les médias pakistanais aient rapporté que Jay Shah avait accepté l’invitation de Zaka Ashraf et que le responsable du conseil indien l’a ensuite catégoriquement nié », a-t-il déclaré.

Conscient des relations existantes entre l’Inde et le Pakistan, la source a déclaré que le PCB voulait montrer qu’il ne mélangeait pas le sport et la politique en adressant l’invitation au Shah.

« L’idée est essentiellement de mettre en évidence la position choisie par le Pakistan sur les relations de cricket avec l’Inde, à savoir qu’il ne mélange pas la politique et le sport », a-t-il ajouté.

La Coupe d’Asie 2023 se tiendra du 30 août au 17 septembre sur des sites au Pakistan et au Sri Lanka. L’Inde affrontera le Pakistan le 2 septembre au Sri Lanka. Les grands rivaux peuvent s’affronter trois fois dans l’épreuve continentale s’ils atteignent la finale.