"PCB intéressé par la prolongation du mandat, mais...": Afridi sur le mandat du sélecteur en chef

Le Pakistan Cricket Board a subi une série de changements en décembre de l’année dernière. Cela comprenait le limogeage du président de l’époque, Ramiz Raja, de son rôle avec Najam Sethi prenant plus tard les fonctions. D’autre part, le PCB a également nommé Shahid Afridi président du comité national de sélection pour la série néo-zélandaise qui a débuté avec des tests et a été suivie par des ODI. L’ancien polyvalent pakistanais a dirigé un panel de quatre membres, également composé de l’ancien polyvalent Abdul Razzaq et Rao Iftikhar Anjum, tandis que Haroon Rashid a été choisi comme organisateur.

Dans une récente interview, Shahid Afridi a révélé que le PCB était intéressé à prolonger son mandat de sélectionneur en chef de l’équipe nationale de cricket, cependant, il a déclaré qu’il ne pouvait pas continuer dans ce rôle car il avait “d’autres engagements aussi”.

“PCB était intéressé à prolonger mon mandat de sélectionneur en chef de l’équipe de cricket du Pakistan, mais j’ai aussi des engagements caritatifs et autres. Cependant, je veux travailler pour le développement des joueurs de cricket U19 à l’avenir”, a déclaré Shahid Afridi. cité par Cricket Pakistan.

Pendant ce temps, Afridi a également évoqué l’idée d’avoir trois capitaines dans différents formats de jeu pour le Pakistan. Tout en disant qu’il n’était pas favorable à une telle étape, Afridi a défendu l’idée qu’un capitaine dirige l’équipe en ODI et Test cricket, tandis qu’un autre skipper serait chargé du format le plus court. Il a également soutenu Babar Azam dans le rôle de capitaine pakistanais.

“Je crois que Babar Azam a beaucoup de place pour l’amélioration de son capitanat. Je ne suis pas en faveur d’avoir trois capitaines différents pour les différents formats de jeu, et suggère plutôt de nommer un capitaine pour l’ODI et le test de cricket et un capitaine séparé pour les T20. “, a déclaré Afridi.