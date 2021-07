PC Wayne Couzens admet avoir assassiné Sarah Everard après l’avoir kidnappée et violée alors qu’elle rentrait chez elle

Un policier DÉPRAVE a admis aujourd’hui avoir assassiné la tragique Sarah Everard alors qu’elle rentrait chez elle à Clapham.

Wayne Couzens, 48 ​​ans, avait déjà plaidé coupable d’enlèvement et de viol et avait accepté la responsabilité du meurtre de l’homme de 33 ans.

Sarah, 33 ans, a disparu en marchant à Clapham, dans le sud de Londres, en mars Crédit : Facebook

Wayne Couzens a avoué son meurtre et son enlèvement Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Mais l’officier de police du Met a déposé aujourd’hui un plaidoyer formel de meurtre à Old Bailey.

Le corps de Sarah a dû être identifié par des dossiers dentaires après avoir été retrouvé dans un sac de constructeur dans une forêt à Ashford, Kent.

Les résultats post-mortem ont révélé que Sarah est décédée d’une compression au cou.

Sarah a disparu après être rentrée chez elle depuis la maison d’un ami à Clapham, dans le sud-ouest de Londres, le 3 mars.

Elle avait passé environ 14 minutes au téléphone avec son petit ami mais son portable n’a jamais été retrouvé.

Sarah a été vue seule sur CCTV à 21h15, à nouveau à 21h28 et a ensuite été capturée par la caméra d’une voiture de police marquée à 21h32.

Le flic Couzens, qui a rejoint la police du Met en 2018, a été accusé d’enlèvement et de meurtre plus d’une semaine après la disparition de Sarah lorsque la police a fait irruption chez lui à Deal, dans le Kent.

Le flic, qui travaillait dans l’unité de commandement de la protection parlementaire et diplomatique, avait terminé un quart de travail plus tôt dans la matinée du 3 mars et n’était pas de service au moment de la disparition de Sarah.

La mort du responsable marketing a déclenché des veillées à travers le pays Crédit : Entreprise

Des fleurs laissées pour Sarah à Clapham après le meurtre Crédit : PA

Une veillée est organisée en réponse au meurtre Crédit : PA

Pendant sa garde à vue, Couzens a été transporté à deux reprises à l’hôpital avec des blessures à la tête.

La mort de Sarah a déclenché des veillées à travers le pays et des demandes d’action pour lutter contre la violence à l’égard des femmes.

Sa famille avait auparavant rendu hommage à leur « fille et sœur brillante et belle ».

Dans une déclaration, ils ont déclaré: « Sarah était brillante et belle – une fille et une sœur merveilleuses.

«Elle était gentille et attentionnée, attentionnée et fiable. Elle faisait toujours passer les autres en premier et avait le sens de l’humour le plus incroyable.

«Elle était forte et fondée sur des principes et un exemple brillant pour nous tous.

« Nous sommes très fiers d’elle et elle a apporté tellement de joie dans nos vies. »

Sarah a travaillé comme responsable marketing et a vécu à Brixton, dans le sud de Londres Crédit : PA : Association de la presse

Sarah a disparu alors qu’elle rentrait chez elle Crédit : Police métropolitaine

Le PC Couzens est rattaché à l’unité de protection parlementaire et diplomatique (PaDP) du Met normalement basée au Palais de Westminster Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

La famille de Sarah a rendu hommage Crédit : Personnes disparues