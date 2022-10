PBS diffusera un nouveau document sur la légende vivante du jazz, le grand Ron Carter

PBS rend hommage cette semaine à la légende vivante et génie du jazz Ron Carter.

PBS, en partenariat avec Partisan Pictures, lancera le nouveau film documentaire, Ron Carter : Trouver les bonnes notes demain, vendredi 21 octobre, de 20h00 à 22h00 HE (vérifiez les listes locales), le film explore la vie et la carrière de l’un des génies musicaux les plus fascinants au monde de notre époque, Ron Carter.

Trouver les bonnes notes est un portrait intime du “génie silencieux” qui parle avec sa musique et a fait sortir la contrebasse de l’arrière-plan et la mettre sous les projecteurs. Explorant son illustre carrière de bassiste qui s’étend sur plus de 60 ans, le film présente Carter et d’autres musiciens notables partageant des histoires et des souvenirs sincères.

Le film de deux heures met en vedette Jon Batiste, Herbie Hancock, Stanley Clarke et d’autres célébrant la carrière, les contributions et le génie de Carter.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

L’artiste trois fois lauréat d’un Grammy Award a enregistré avec des grands noms de la musique, notamment Lena Horne, Bill Evans, BB King, Dexter Gordon et A Tribe Called Quest, pour n’en nommer que quelques-uns. Les contributions musicales de M. Carter lui ont valu de nombreuses distinctions notables, notamment un record du monde Guinness en tant que bassiste de jazz le plus enregistré et six doctorats honorifiques. En dehors de la musique, M. Carter est un éducateur renommé, enseignant l’art du jazz et est un auteur acclamé avec une série de livres dont son autobiographie du même titre que le film.

Ron Carter : Trouver les bonnes notes est l’histoire captivante et instructive d’un homme dont l’amour pour la musique a dû surmonter la discrimination raciale en Amérique à laquelle il a été confronté à un très jeune âge », a déclaré Peter Schnall, réalisateur et producteur. «De la façon dont il parcourt les lignes à ses notes et tonalités épaisses, pleines et proéminentes, M. Carter a passé toute sa carrière à trouver la bonne note et à perfectionner son art, faisant de lui le musicien de jazz accompli que nous connaissons et respectons aujourd’hui. ”

Ron Carter : Trouver les bonnes notesun regard intime dans l’esprit de l’un des plus grands musiciens du monde, premières le vendredi 21 octobre sur PBS

Ron Carter : Trouver les bonnes notes est produit par Partisan Pictures en association avec PBS. Peter Schnall est réalisateur et producteur, Lucas Groth est producteur et monteur, John Matera, Amy Moritz et Peter Schnall sont producteurs exécutifs et Bill Gardner est responsable exécutif de PBS.

Ron Carter : Trouver les bonnes notes sera disponible en streaming sur toutes les plateformes PBS de la marque de la station, y compris PBS.org et l’application PBS Video, disponible sur iOS, Android, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, Samsung Smart TV, Chromecast et VIZIO.