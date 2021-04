PBKS vs CSK IPL 2021 jouant XI, prévisions météorologiques, rapport de pitch, face à face, lancer, équipes: Lors du huitième match de l’IPL 2021, les Punjab Kings affronteront les Super Kings de Chennai vendredi. PBKS et CSK ont réalisé un début de saison contrasté. Le Punjab a joué un dernier thriller contre les Rajasthan Royals et s’est retrouvé dans la partie gagnante. Cependant, le CSK a reçu une raclée de sept guichets par les capitales de Delhi.

Prévisions météo PBKS vs CSK

Il est peu probable que la météo perturbe le match entre les Punjab Kings et les Chennai Super Kings à Chepauk car il n’y a aucun signe de pluie. Tout comme les matchs précédents disputés au stade, le temps devrait être chaud et humide avec une température maximale de 31 ° C et une température minimale de 27 ° C.

PBKS vs CSK 2021, détails de la diffusion en direct IPL

Rapport Pitch PBKS vs CSK

Le terrain du stade Wankhede à Mumbai a certainement été un peu délicat pour l’équipe au bâton deuxième. Le dernier match joué ici entre Delhi et le Rajasthan a montré que le bâton est un peu difficile et que le ballon n’arrive pas au bâton aussi bien que Wankhede est connu. Due a également gêné l’équipe de bowling en second.

PBKS vs CSK face à face

Face-à-face général: (24 matchs – PBKS 9 | CSK 15)

Les deux équipes se sont rencontrées 24 fois dans l’IPL, les Punjab Kings remportant neuf rencontres et les Chennai Super Kings en sortant victorieux à 15 reprises.

Face-à-face récent: (5 derniers matchs)

CSK a gagné par 9 guichets

CSK a gagné par 10 guichets

PBKS a gagné par 6 mèches

CSL a gagné par 22 points

PBKS a gagné par 4 courses

Conseils PBKS vs CSK Fantasy

Capitaine: KL Rahul

Vice capitaine: Suresh Raina

Gardien de guichet: Nicholas Pooran

Les batteurs: Mayank Agarwal, Suresh Raina, KL Rahul, Chris Gayle

Polyvalent: Ravindra Jadeja, Shahrukh Khan

Quilleurs: Mohammed Shami, Shardul Thakur, Arshdeep Singh

PBKS vs CSK jouant des XIs probables

Punjab: Mayank Agarwal, Chris Gayle, KL Rahul (C, WK), Nicholas Pooran, Shahrukh Khan, Deepak Hooda, Jhye Richardson, Mohammad Shami, Ravi Bishnoi, Arshdeep Singh, Riley Meredith

Chennai: Faf du Plessis, Robin Uthappa, Ambati Rayudu, Suresh Raina, Sam Curran, MS Dhoni (C, WK), Moeen Ali, Ravindra Jadeja, Deepak Chahar, Lungi Ngidi, Shardul Thakur

