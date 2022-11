Payton Gendron plaide coupable d’avoir commis un crime haineux à Buffalo

L’épicerie Tops de Buffalo, dans l’État de New York, a été la cible d’un crime haineux commis par un jeune blanc de 19 ans. 10 Noirs ont été ciblés et tués et 3 autres ont été blessés au nom du racisme, du sectarisme et de la suprématie blanche. Le lynchage moderne est toujours bien vivant et ce n’est pas le contrecoup que les célébrités subissent lorsqu’elles font ou disent quelque chose de stupide. C’est une douzaine de corps noirs saignants et sans vie sur le sol où ils faisaient juste leurs courses.

Selon CNNl’homme blanc responsable de la mort et du carnage a plaidé coupable aux accusations portées contre lui, y compris le terrorisme domestique en tant que crime de haine, meurtre et tentative de meurtre.

La pleine reconnaissance de culpabilité signifie qu’il n’y aura pas de procès d’État ni aucune tentative d’appel de la peine qui sera prononcée. L’avocat de la défense Brian Parker a parlé au nom de son client.

“Cette étape critique représente une condamnation de l’idéologie raciste qui a alimenté ses actions horribles le 14 mai. Avant qu’il ne soit condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle le 15 février, les victimes survivantes et les membres de la famille des victimes décédées auront tous une chance de adressez-vous directement au tribunal, à la communauté et à notre client », a-t-il déclaré. “Nous espérons qu’une résolution finale des accusations portées contre l’État aidera, dans une certaine mesure, à maintenir l’attention sur les besoins des victimes et de la communauté.”

Nous n’allons pas dire son nom mais f *** ce type et chaque personne blanche qui cherche à tuer ou à blesser des Noirs simplement pour exister dans le monde. L’enfer est un endroit bien trop agréable pour eux.