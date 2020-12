Le géant indien de la fintech Paytm a annoncé aujourd’hui que son service de paiement permet désormais aux entreprises d’effectuer des transferts d’argent en masse et instantanés vers des employés, des fournisseurs, des partenaires, etc. via une installation de règlement brut (RTGS) 24×7 en temps réel nouvellement lancée pour aider les entreprises à générer une valeur élevée. transactions de manière transparente. Paytm a déclaré que le lancement intervient après l’annonce par la RBI de faire de RTGS un service 24×7. Paytm a déclaré que ses API de paiements Paytm et son tableau de bord Paytm for Business peuvent être utilisés pour effectuer instantanément des paiements groupés vers des comptes bancaires, des adresses UPI et des portefeuilles Paytm.

Selon Paytm, le service est particulièrement avantageux pour les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises qui utilisent les services de l’entreprise pour adopter un mécanisme de paiement automatisé qui économise du temps et des ressources. Le passage de RBI pour permettre l’installation RTGS 24×7 soutiendra davantage le commerce dans le pays et améliorera la facilité de faire des affaires. Avec le lancement de cette fonctionnalité, Paytm Payout est actuellement le seul fournisseur de services à proposer des transferts d’argent 24 heures sur 24 via Paytm Wallet, UPI, IMPS, NEFT et RTGS. Paytm a déclaré qu’avec une installation RTGS 24×7, les entreprises seront désormais en mesure de gérer plus efficacement les flux de trésorerie.

RTGS a une limite de transfert minimale de Rs 2 lakh, et il n’y a pas de limite supérieure, aidant les entreprises ou les particuliers à effectuer des transactions de grande valeur. L’installation RTGS de Paytm Payout permet aux entreprises de réduire leur besoin en fonds de roulement car elle permet le transfert des salaires aux employés même le dernier jour du mois, même si c’est un jour férié ou un dimanche. La société a également déclaré que son service RTGS aide également les entreprises à mieux servir leurs clients, car les entreprises peuvent désormais répondre aux demandes de paiement après les heures de marché.