En ce qui concerne les transactions UPI réussies, la plate-forme de paiement mobile et la banque de paiement Paytm ont le taux de réussite le plus élevé. Le dernier rapport de la National Payments Corporation of India (NPCI) indique que la Paytm Payments Bank dispose de la meilleure technologie pour les paiements UPI. Les données suggèrent que les utilisateurs de Paytm Payments Bank ont ​​été à l’extrémité de réception des échecs de transaction UPI, ou interface de paiement unifiée, les plus bas – seulement 0,02% parmi toutes les banques émettrices UPI et 0,04% parmi toutes les banques bénéficiaires UPI. Le rapport suggère que la plupart des autres banques ont à la place un taux d’échec ou de déclin des transactions UPI de 1%.

«Notre performance dans le dernier rapport de NPCI témoigne du travail acharné de l’équipe pour fournir la meilleure infrastructure technologique dans l’espace bancaire mondial. Nous sommes bien en avance sur les autres lorsqu’il s’agit de tirer parti de l’IA et du Big Data pour offrir des produits et services innovants à nos clients à travers le pays, déclare Satish Gupta, directeur général et PDG de Paytm Payments Bank Ltd. «Notre équipe technologique qui comprend les meilleurs esprits de l’entreprise, travaillent 24 heures sur 24 pour offrir une expérience fluide et efficace. Cela nous a aidés à établir une relation de confiance et durable avec notre partenaire », ajoute-t-il.

Paytm Payments Bank, à l’heure actuelle, gère jusqu’à 100 millions de poignées UPI, 350 millions de portefeuilles actifs sur l’application Paytm et les transactions sont effectuées avec jusqu’à 220 millions de cartes enregistrées sur la plate-forme Paytm et 60 millions de comptes bancaires liés, également utilisés pour les transactions UPI. Dans le domaine des paiements UPI, Paytm est en concurrence avec des plateformes telles que Google Pay, PhonePe, Amazon Pay, Mobikwik et les services WhatsApp Payments récemment lancés en Inde.