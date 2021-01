FASTag a fait les manchettes ces jours-ci. Le gouvernement ayant prolongé la date limite pour rendre FASTag obligatoire sur les autoroutes, les gens ont beaucoup entendu parler de FASTags dans les nouvelles, sur Internet et dans leurs propres cercles sociaux. Étant donné que le sujet est à la mode, la Paytm Payments Bank de l’Inde a profité de l’occasion pour se vanter de son exploit de devenir le premier émetteur de FASTag dans le pays avec plus de 6 millions de FASTags émis via Paytm Payments Bank. En outre, Paytm a déclaré que sa banque de paiement a permis des paiements de péage sans espèces sur 250 gares de péage du pays.

Dans son annonce, Paytm a déclaré que Paytm FASTag est devenu le mode de paiement de péage le plus préféré du pays car il permet aux utilisateurs de payer directement à partir du portefeuille Paytm. Les utilisateurs n’ont pas besoin de créer un compte séparé ou de télécharger un portefeuille pour recharger leurs FASTags. Les étiquettes émises par d’autres banques exigent que les acheteurs fournissent plusieurs documents tels que des preuves d’identité, des photographies, partagent des informations personnelles et maintiennent des comptes et des informations de connexion séparés. De plus, contrairement aux tags d’autres banques qui peuvent nécessiter quelques heures pour être activés, les Paytm FASTags sont activés instantanément à partir du moment où les utilisateurs les reçoivent. Toutes les transactions FASTag peuvent être surveillées sur l’application Paytm. Les utilisateurs peuvent déposer des plaintes sur l’application elle-même qui sont traitées par une équipe de support client dédiée travaillant 24h / 24 et 7j / 7, a déclaré la société.

Le système de paiement sans contact FASTag est désormais obligatoire pour tous les véhicules pour payer les frais de péage tout en traversant les gares de péage sur les autoroutes nationales en Inde, à partir du 15 février. routes nationales. On s’attend à ce que cela augmente l’efficacité du traitement des transactions et réduise le temps d’attente aux gares de péage pour les véhicules, par rapport au temps nécessaire pour traiter les transactions en espèces.